Андрей Бедняков разнес "уклонистов", которые набросились на него с оскорблениями из-за ордена от Зеленского: почему возник скандал

Телеведущий Андрей Бедняков поставил на место хейтеров, которые раскритиковали его за получение ордена "За заслуги" III степени от президента Украины Владимира Зеленского. Знаменитость начали обвинять в том, что его наградили якобы только из-за подхалимства перед украинским президентом, более того, вспоминали "грехи" из прошлого. Бедняков не стал замалчивать подобные оскорбления и подчеркнул: признает все свои ошибки, а разговаривать будет только с теми "умниками", которые хотя бы частично помогают нашей армии, как это делает он.

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Недоброжелателей ведущий "разнес" в своих Instagram-stories. Знаменитость показал пример сообщения с оскорблениями, которые получает в последнее время, и четко ответил на все упреки.

Подробности скандала

28 июня, в День Конституции Украины, Владимир Зеленский наградил Андрея Беднякова почетной наградой. С тех пор в сети "завирусился" фрагмент интервью ведущего, которое он дал в 2022 году и негативно отозвался о "уклонистах". Бедняков откровенно заявил, что ненавидит мужчин, которые незаконно выезжают за границу в беби-боксах или переодеваются в женщин.

По словам Беднякова, теперь в сети исказили его слова и пытаются преподнести их так, будто он гонит всех в "окопы". Более того, знаменитости даже пишут сообщения мужчины, которые называют себя "уклонистами", и упрекают его в том, что он демонстрирует такую риторику исключительно для того, чтобы угодить властям.

Однако на самом деле, как подчеркнул Бедняков, он никогда не имел желания распоряжаться чужими судьбами, особенно учитывая то, что сам не вступил в ряды ВСУ. Этим интервью он хотел донести важную мысль: во время полномасштабной войны нужно быть либо в армии, либо для армии.

"Когда началось полномасштабное вторжение, я был за границей. Я вернулся в страну, потому что понимал, что должен быть здесь. И я бы вернулся сюда при любом президенте: Зеленском, Порошенко или Ющенко. Потому что это моя позиция. И я должен делать все, что от меня зависит, чтобы помочь стране в этот сложный период. Работать, платить налоги, проводить сборы, отдавать свои средства, помогать с эвакуациями", – подчеркнул шоумен.

Как подчеркнул Андрей Бедняков, он прекрасно осознает все свои прошлые ошибки и прежде всего хочет быть честным перед собой, а не пытаться угодить другим людям. Именно поэтому все попытки недоброжелателей каким-то образом сломить его не увенчаются успехом.

"Тем, кто пытается писать мне какую-то х**ню, имейте в виду: я терпелив к этому дерьму. Когда некоторые умники отдадут хотя бы 1% от моих личных взносов и пожертвований, тогда я с ними поговорю", – отметил ведущий.

В конце серии эмоциональных постов Бедняков отметил, что его награда не имеет ничего общего с военной, а получил он ее честно.

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