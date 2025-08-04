Американка приехала в Украину и не сдержала эмоций из-за 'типичной' украинской хаты. Вирусное видео

Американка Никки Давидофф произвела фурор в TikTok после публикации видео из дома своей бабушки в городе Измаил, Одесской области. Девушка решила провести экскурсию в "типичной украинской хате" для иностранной аудитории, но ролик неожиданно собрал в основном реакции именно от украинцев – и эти комментарии мгновенно сделали видео вирусным.

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В ролике, который длится более двух минут, Никки с юмором и искренним удивлением знакомит зрителей с придомовой территорией: показывает металлические ворота, просторный двор, сад, где растет виноград, гранаты и яблони, огород и даже подвал, который вызвал у нее страх из-за пауков.

"Я проведу вам экскурсию по дому моей бабушки. Пойдемте. Вот ворота. Можно просто пойти и нарвать винограда, чтобы мы могли его съесть", – говорит Никки в видео, восторженно указывая на гроздья спелого винограда.

"Здесь подвал, куда я сегодня утром должна была залезть (из-за ракетных обстрелов. – Ред.). Было очень страшно. Много пауков", – продолжает она.

Американка не скрывает эмоций, ее удивляют мелочи, которые для многих украинцев вполне привычны: летняя кухня, туалет "на кнопке", гараж с бабушкиной машиной, домашние куры, а также возможность выйти в сад и съесть только что сорванное яблоко. Она показывает комнаты в доме, отмечая, что в некоторых спальнях спят ее родители, а сестра занимает гостиную.

"Вау. Спасибо, что смотрели, друзья", – завершает Никки свою экскурсию.

Девушка снимала видео в бабушкином доме в Измаиле после того, как показала подписчикам свое путешествие из США в Киев, а затем в Одессу. В комментариях пользователи TikTok отреагировали с теплом, ностальгией и иронией.

"Хотела показать американцам дом в Украине, а зайдя в комментарии, здесь все – украинцы. Такое впечатление, что американка показывает, как живут в Украине украинцам".

"Я так внимательно смотрела, как будто я не в таком же доме живу".

"Так смотрю, будто никогда такого не видел".

"Очень милое видео получилось, она от того сама в восторге".

"Типичная украинская хата!"

"Да, круто. Как у моей бабушки в селе".

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