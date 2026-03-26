Амадора Лопеса, который был в розыске, задержали работники ТЦК: чем для него закончилась эта история. Видео

Украинский хореограф и певец венесуэльского происхождения Амадор Лопес рассказал, что неожиданно попал в стены ТЦК из-за статуса "в розыске" за нарушение правил воинского учета. Инцидент произошел во время проверки документов в Чернигове.

Как сообщили в территориальном центре комплектования, Лопеса остановили для просмотра военно-учетных документов, во время которого выяснилось, что он является нарушителем. Как позже объяснил артист, он не знал о важности учета, ведь получил украинское гражданство лишь за несколько недель до начала полномасштабного вторжения России.

"Я не знал, что я в розыске. Конечно, это неприятно. Для меня было неприятно. Они попросили документы, я показал документы, они проверили и рассказали обо всей процедуре: что будем делать, куда едем и т. д." – пересказал знаменитость.

Уже в самом ТЦК выяснилось, что Лопес имеет законные основания для получения отсрочки от мобилизации – больная маломобильная мать, за которой нужен постоянный уход, а сам он отметил, что весомым фактором для избежания службы является активная волонтерская деятельность. Как пояснили в учреждении, ему дали соответствующее время для оформления необходимых документов для "брони".

"Во время пребывания в территориальном центре были более подробно выяснены личные данные указанного гражданина. Было установлено, что он имеет основания для получения отсрочки", – объяснили в ТЦК.

Амадор Лопес, который 3 февраля 2022 года получил украинский паспорт, ранее рассказывал, кто помог ему стать гражданином Украины. Он признался, что принципиально отказывался от предложений ускорить процесс за взятку и старался действовать исключительно законным путем.

По словам Лопеса, получить гражданство ему помогли знакомые и коллеги, среди которых был и продюсер Евгений Фешак. Артист поблагодарил всех, кто был причастен к этому процессу, подчеркнув, что для него важно оставаться честным даже в сложных бюрократических вопросах. Он также добавил, что придерживается этой позиции и в вопросах, которые касаются его семьи, стараясь избегать любых неофициальных платежей.

