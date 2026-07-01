Alyona Alyona разделась до купальника, и ее засыпали комплиментами: где певица проводит летний отпуск. Фото

Украинская певица Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко) произвела настоящий фурор в сети, показав, как проводит летний отпуск. Артистка разделась до купальника и позировала перед объективом камеры в бассейне с потрясающим видом.

Видео дня

Кадры с отдыха звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Солнечными летними днями она наслаждалась в Одессе, куда приехала еще на свой 35-й день рождения, а дальше, судя по stories, отправится в Болгарию, где будет совмещать работу с отдыхом.

Alyona Alyona нежилась на солнце в эффектном черном купальнике, пикантности которому добавила полупрозрачная вставка на декольте. Знаменитость распустила длинные волосы, а чтобы сделать пляжный образ более интересным, надела несколько аксессуаров.

Яркими летними кадрами Alyona Alyona сильно взбудоражила сеть, поэтому под постом появилось много комментариев, в которых звезду засыпали комплиментами:

"Какая красивая".

"Вы прекрасна".

"Девушка не просто красивая, она еще и талантливая. Всегда любуюсь и восхищаюсь. Вот такие они – украинки!".

"Какая роскошная девушка".

"Вы такая нежная и женственная, просто вау".

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