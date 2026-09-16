Alyona Alyona переехала из Киева на фоне обстрелов: в каком городе теперь будет жить звезда Евровидения

Рэпер Alyona Alyona переехала из Киева в Ивано-Франковск. Артистка, которая в последние годы проводила много времени в поездах между столицей и западными областями Украины, призналась, что устала от такого ритма жизни. Теперь она будет обустраиваться на новом месте, где проживает ее бойфренд, и в крае, который давно стал для нее родным.

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О переезде Alyona Alyona рассказала в Instagram, показав процесс упаковки вещей в киевской квартире. По словам певицы, окончательное решение созревало постепенно, а ситуация с безопасностью в столице и постоянные обстрелы стали одним из факторов, на фоне которых она захотела изменить привычный образ жизни. В то же время главной причиной рэпер назвала усталость от постоянных поездок.

"В последнее время я просто устала жить в поездах. Франковщина для меня уже давно стала родной: здесь любимый человек, друзья, фотостудия, музыканты, атмосфера и природа", – написала артистка.

Перед переездом Alyona Alyona показала, как постепенно освобождает киевскую квартиру. Часть одежды она планирует продать, некоторые вещи оставит у подруги, чтобы иметь возможность пользоваться ими во время приездов в столицу. Награды и подарки от украинских военных рэпер уже частично перевезла.

Артистка также рассказала о своих растениях, книгах, настольных играх, картинах и других личных вещах, которые приходится сортировать и упаковывать. По ее словам, ей осталось немало работы, а переезд превратил жилье в настоящий склад коробок.

Новую жизнь артистка начинает в Ивано-Франковской области. Она объяснила, что давно имеет там рабочие и личные связи: знает местных фотографов, работает с музыкантами, а также пишет песни для Детского Евровидения.

По словам рэпера, из-за задержек и изменений расписания поездов ей стало все сложнее планировать работу. Она отметила, что не может гарантировать людям время прибытия на встречи или рабочие мероприятия, если это зависит от железнодорожного сообщения.

"Я не могу придерживаться расписаний. Я не могу что-то обещать людям. Потому что не могу дать гарантию, что поезд приедет вовремя или отправляется вовремя из Киева. У меня нет претензий к "Укрзализныце". Абсолютно все понимаю. Но, наверное, за эти годы пришло время немного позаботиться о себе, немного успокоиться", – пояснила Alyona Alyona.

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