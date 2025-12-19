Алла Пугачева зачитала рэп с намеком на войну в соавторстве с украинцем. Текст и видео

Впервые за долгое время российская эстрадная певица Алла Пугачева выпустила новую композицию, что получила название "Давай просто жить". Автором музыки и текста стал саунд-продюсер Алексей Малахов, который родился в Николаеве, а сейчас живет в Барселоне.

В новой музыкальной работе 76-летняя артистка решила несколько поэкспериментировать со стилем исполнения, поэтому зачитала рэп. Что интересно, в одной из строк песни знаменитости даже есть намек на кровавую войну между РФ и Украиной. Он звучит так: "За место под солнцем снова готовы друг с другом стреляться". Трек был обнародован на Facebook-странице композитора.

Текст песни

***

Сколько разбивали сердце, сколько раз стучала в дверь беда, беда, беда, беда, беда...

Сколько опускались руки, но летит вперед душа моя, моя, моя, моя, моя...

По незнакомым улицам, по незнакомым бульварам, встречая насмешки и смех, и лесть, ненужную даром, за место под солнцем опять готовы друг с другом стреляться.

Да где же оно счастье, где оно счастье, где оно счастье, где оно счастье?

Не знаю...

***

Снова падения и взлеты, боль и успех, и билет в один конец лишь есть у всех.

По судьбе летим неровно – то вниз, то вверх.

Никуда не спешить, никуда не спешить – ой, давай просто жить!

***

Сколько говорили люди: как, кого и где любить.

Но мы сами выбираем, как нам эту жизнь прожить...

Украинский перевод:

***

Скільки разів розбивали серце, скільки разів стукала в двері біда, біда, біда, біда...

Скільки опускалися руки, але летить вперед душа моя, моя, моя, моя...

По незнайомих вулицях, по незнайомих бульварах, зустрічаючи насмішки і сміх, і лестощі, непотрібні даром, за місце під сонцем знову готові один з одним перестрілятися.

Та де ж воно щастя, де воно щастя, де воно щастя?

Не знаю...

***

Знову падіння і злети, біль і успіх, і квиток в один кінець лише є у всіх.

За долею летимо нерівно – то вниз, то вгору.

Ніде поспішати, ніде поспішати – ой, давай просто жити!

***

Скільки говорили люди: як, кого і де любити.

Але ми самі вибираємо, як нам це життя прожити...

Клип для композиции был создан с помощью искусственного интеллекта. В видеоролике "Алла Пугачева" прогуливается по пляжу в Юрмале, Латвия.

Как признавался Алексей Малахов, вдохновение написать эту композицию у него появилось не в студии, а после личного общения с исполнительницей. Он отметил: "Однажды Алла Борисовна рассказала мне одну историю. Историю, которую я, конечно же, не могу пересказать всем. Но в тот момент, когда она прозвучала, внутри что-то щёлкнуло. Появился импульс. Мысль. Состояние. Так и родилась идея песни, о том, что в этом мире вечной суеты самое важное – не спешить. Просто жить. Иногда одна история меняет всё".

