'Спасибо за поддержку': на камеру попало, как Пугачева на украинском ответила своим поклонникам из Украины

Российская певица Алла Пугачева во время последнего интервью журналистке Екатерине Гордеевой неожиданно заговорила на украинском. Это произошло в Юрмале, во время каникул семьи Пугачевой. Певица рассказывала о том, почему решила уехать из страны, хотя раньше не представляла своей жизни без родины.

Видео дня

Во время прогулки по набережной украинская чета поблагодарила Аллу Борисовну за поддержку нашей страны. Пугачева также ответила на украинском. Затем исполнительницу приветствовали другие люди и фотографировали ее на телефоны.

О чем рассказывала Пугачева

Как известно, после выезда из страны-агрессора Алла Борисовна практически не давала интервью. На разговор с Гордеевой она согласилась, по ее словам, ради детей, чтобы "оставить им документ эпохи", и "рассказать правду о маме и папе".

В частности, Пугачева подробно описала, как решила уехать из России. В феврале 2022 года она не собиралась покидать РФ, однако когда ее вызвали в администрацию российского диктатора, исполнительница "поняла, что это единственное правильное решение".

Это произошло вскоре после того, как ее муж Максим Галкин записал первое антивоенное обращение к своей аудитории в соцсетях (24 февраля 2022 года). Галкина признали "иноагентом", а детей начали травить в школе. Тогда семья собрала чемоданы, "взяла 30 тысяч долларов", и уехала в Израиль.

Почему Пугачева бросила РФ

"Я не хочу заканчивать свою жизнь снова при сталинизме. Я родилась при сталинизме – были сплошные запреты, даже после его смерти. Тогда показывали, как толпы плакали, а на самом деле такой праздник был", – рассказала певица.

"Я говорила, что покину родину, только если она меня предаст. И она меня предала", – заметила исполнительница.

Как сообщал OBOZ.UA, вышеупомянутый муж Пугачевой, российский юморист Максим Галкин также демонстрирует отличные знания украинского языка, который он изучает уже несколько лет. Он отметил, что они с Пугачевой поддерживают украинцев. Также Галкин пообещал приехать в Киев с концертом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!