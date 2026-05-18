'Ты умрешь, мама, и я не приеду!' Повалий призналась, что 'наемники' за большие деньги вывезли ее мать из Украины, а она 'зомбирует' пенсионерку в Москве

Артистка-предательница Таисия Повалий, которая после начала полномасштабной войны осталась в России и продолжила выступать на кремлевских концертах, сделала новое признание о своей матери Нине Даниловне. Певица рассказала, как в апреле 2022 года вывезла 83-летнюю женщину из Киевской области через Беларусь в Москву, а также похвасталась тем, что полностью отрезала ее от любых альтернативных источников информации, кроме пропаганды на телевидении.

При этом войну Повалий традиционно не назвала войной. В своем рассказе в российском шоу она использовала формулировку "этот инцидент", хотя речь шла о российском вторжении, оккупации и боевых действиях на Киевщине.

Более того, артистка ни разу не уточнила, что психическое состояние ее матери ухудшилось именно из-за действий российских оккупантов, которые зашли в регион в феврале 2022 года.

Повалий вспомнила разговор с матерью по видеосвязи в апреле того года, которая оставалась одна в доме. По словам певицы, женщина умоляла ее приехать.

"Я говорю: "Мама, я не приеду". Она спрашивает: "Я умру, и ты не приедешь?" Я говорю: "Ты умрешь и я, мама, не приеду", – заявила в приказном тоне Повалий.

После этого, по словам артистки, она решила организовать эвакуацию. И сделала это в тот момент, когда Киевская область уже была деоккупирована. Повалий рассказала, что отправила к матери "наемных людей", которые за деньги вывезли пенсионерку через пол Украины в Беларусь.

"Это были наемные люди, которые работали за деньги. Они не знали, кого везут", – сказала она.

По словам певицы, перевозка пенсионерки стоила более 2 тысяч долларов. По дороге ее мать упала возле заправки под Львовом, получила синяки и разбила очки. Повалий рассказала, что перед пересечением границы синяки женщине даже "замазывали", чтобы "не привлекать внимание пограничников".

Во всей этой истории артистка значительно больше говорила о собственном стрессе из-за предстоящего выступления в Кремлевском дворце, чем о самой войне или трагедии украинцев. Повалий прямо заявила, что уже через несколько дней после вывоза матери вышла на сцену с песней "Рідна мати моя", написанной на стихи Андрея Малышко, на концерте к 9 мая, в который в РФ празднуют так называемый День победы.

"Я спокойно вышла на сцену Кремлевского дворца. Я знала, что мама здесь в безопасности", – сказала она.

В то же время наибольший резонанс вызвало другое признание Повалий – о том, как именно сейчас живет ее мать в Москве. Певица фактически подтвердила, что изолировала пенсионерку от любых новостей, кроме российского телевидения и собственных концертов.

"Мама не следит за новостями. Я все выключила. У нее телевизор с моими песнями. Больше ничего ей не надо знать", – заявила артистка.

Вероятно, женщину "зомбируют" против собственного желания. Даже после переезда в Россию Нина Даниловна продолжает говорить на украинском языке, ведь сама Повалий ее слова цитирует на украинском. Сама история намекает: женщина могла иметь совсем другие взгляды, чем ее дочь, которая уже несколько лет открыто прислуживает кремлевской пропаганде.

Не обойти вниманием и тот факт, что сын Повалий Денис не живет в России, хоть она его призывала переехать поближе, и поддерживает проукраинскую позицию.

При этом, как сообщал OBOZ.UA, сама артистка ранее признавала, что с ним не общается годами. Конфликты между ней и сыном начались еще после 2014 года, когда он учился в институте международных отношений, а их взгляды на войну в Украине кардинально разошлись.

