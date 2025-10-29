Алине Гросу вызвали скорую на съемках из-за 'беды' с лицом: артистка назвала диагноз и не сдержала слез

Украинская певица Алина Гросу сообщила, что в день съемок творческого проекта ей пришлось обратиться за помощью к врачам. Артистке вызвали скорую помощь из-за проблем с левым глазом. Он сильно отек и покраснел.

Об этом исполнительница рассказала на личной странице в Instagram. Она не стала скрывать, что сильно расстроилась из-за этой ситуации, поэтому даже не смогла сдержать слез.

"Это трэш... Через несколько часов съемки, а у меня беда с глазом. Даже открыть его полностью не могу. Сижу в "скорой", – отметила артистка.

По словам Алины Гросу, перенести съемки проекта на другой день нет никакой возможности. Поэтому исполнительница начала перебирать различные варианты, как предстать перед камерой так, чтобы ее отекший глаз был наименее заметным.

"Есть несколько вариантов, как сниматься: как пират или в очках, или с контрастным светом, чтобы не видно было лица. Это жесть. За что? У нас просто нет других дней для съемок. У меня глаз плачет. Я понимаю, что люди и тяжелее живут, но очень не люблю, когда что-то запланированное не сбывается", – сказала певица.

Вскоре знаменитость показала фотографию, которую сделала непосредственно в больнице. Она прошла необходимые обследования, по результатам которых медики поставили ей диагноз стирание (абразия) роговицы – царапина на поверхности роговичной оболочки глаза.

"Это произошло очень по-дурацки. У меня просто выпала ресница. Я думала, что она мне натирает и пыталась ее вытащить, а она мне поцарапала роговицу. И сейчас антибиотики назначили, сказали: "Следите", – поделилась Гросу.

