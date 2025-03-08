Алена Шоптенко рассказала о расстройстве у 6-летнего сына: считала это особенностью темперамента

Украинская хореограф и победительница шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко заговорила об определенных проблемах с психическим здоровьем своего 6-летнего сына Алексея. По словам звезды, она решила проверить наследника на одаренность, однако в ходе тестирования эксперты обнаружили, что у мальчика смешанное расстройство поведения и эмоций.

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Танцовщица призналась: действительно расстроилась, когда узнала диагноз наследника, ведь считала его специфическое поведение просто особенностью темперамента. Об этом она рассказала на личной странице в Instagram.

Как отметила Алена Шоптенко, провести проверку способностей сына она решила, ведь заметила, что у парня есть немалый талант к математике и он имеет высокий уровень знаний, как на свой возраст.

"Этот процесс состоял из трех встреч с ребенком, где с ним разговаривали психологи, делали тесты и наблюдали за поведением; одной встречи со мной; разговором с учителями в школе, заполнение мной множества психологических опросов. Это был тест не только на определение одаренности ребенка, но еще и для понимания его ментального состояния", – поделилась хореограф.

По результатам тестирования оказалось, что уровень IQ Алексея действительно выше среднего, несмотря на то, что, по словам танцовщицы, проверка проходила не на родном языке мальчика. Однако беспокойство у Елены Шоптенко вызвало то, что ее сыну диагностировали расстройство.

"У него еще и определили смешанное расстройство поведения и эмоций (сочетание гиперкинетических и диссоциальных симптомов с эмоциональными нарушениями). Надо нам над этим работать. И тут я, мягко говоря, очень расстроилась, потому что считала его резкие перепады настроения и экспрессивность особенностью темперамента и развития. Не знаю, до сих пор перевариваю", – добавила танцовщица.

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