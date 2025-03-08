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Алена Шоптенко рассказала о расстройстве у 6-летнего сына: считала это особенностью темперамента

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,7 т.
Алена Шоптенко рассказала о расстройстве у 6-летнего сына: считала это особенностью темперамента

Украинская хореограф и победительница шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко заговорила об определенных проблемах с психическим здоровьем своего 6-летнего сына Алексея. По словам звезды, она решила проверить наследника на одаренность, однако в ходе тестирования эксперты обнаружили, что у мальчика смешанное расстройство поведения и эмоций.

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Танцовщица призналась: действительно расстроилась, когда узнала диагноз наследника, ведь считала его специфическое поведение просто особенностью темперамента. Об этом она рассказала на личной странице в Instagram.

Алена Шоптенко рассказала о расстройстве у 6-летнего сына: считала это особенностью темперамента

Как отметила Алена Шоптенко, провести проверку способностей сына она решила, ведь заметила, что у парня есть немалый талант к математике и он имеет высокий уровень знаний, как на свой возраст.

"Этот процесс состоял из трех встреч с ребенком, где с ним разговаривали психологи, делали тесты и наблюдали за поведением; одной встречи со мной; разговором с учителями в школе, заполнение мной множества психологических опросов. Это был тест не только на определение одаренности ребенка, но еще и для понимания его ментального состояния", – поделилась хореограф.

Алена Шоптенко рассказала о расстройстве у 6-летнего сына: считала это особенностью темперамента

По результатам тестирования оказалось, что уровень IQ Алексея действительно выше среднего, несмотря на то, что, по словам танцовщицы, проверка проходила не на родном языке мальчика. Однако беспокойство у Елены Шоптенко вызвало то, что ее сыну диагностировали расстройство.

"У него еще и определили смешанное расстройство поведения и эмоций (сочетание гиперкинетических и диссоциальных симптомов с эмоциональными нарушениями). Надо нам над этим работать. И тут я, мягко говоря, очень расстроилась, потому что считала его резкие перепады настроения и экспрессивность особенностью темперамента и развития. Не знаю, до сих пор перевариваю", – добавила танцовщица.

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