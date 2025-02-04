'Ночью задыхаюсь, имею панические атаки': Илона Гвоздева смутила проблемами со здоровьем

Украинская танцовщица Илона Гвоздева поделилась с поклонниками, что за последние несколько месяцев ей пришлось столкнуться с определенными проблемами со здоровьем. По словам 36-летнего хореографа, из-за постоянных физических нагрузок и стресса она неоднократно переживала панические атаки, а ее иммунитет заметно снизился.

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Об этом танцовщица рассказала на своей странице в Instagram. Она отметила, что для того, чтобы улучшить самочувствие, приехала на отдых в Трускавец.

"Как бы положительно я ни вела свою страницу, но за кадром я всегда оставляю весь негатив: спортивные травмы, постоянное недосыпание, стресс, переутомление и большие физические нагрузки. Все это имеет накопительный эффект и в самый неуместный момент бьет по общему состоянию! Поэтому немного вам откровенно о себе: последние месяцы у меня панические атаки, ночью задыхаюсь, колени крутят и общее состояние организма и иммунитета, из-за стресса и усталости, имеют низкие показатели!" – призналась хореограф.

Однако, по словам Илоны Гвоздевой, несмотря на то, что пока у нее есть определенные проблемы со здоровьем, не планирует опускать руки. Танцовщица пытается прислушиваться к своему телу, чтобы улучшить состояние.

"Но я не расстраиваюсь, а стараюсь реагировать на сигналы своего тела. Именно это стало причиной моей поездки в Трускавец!" – добавила хореограф.

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