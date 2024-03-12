Актриса 'Оппенгеймера' пришла на Оскар 2024 с прической в стиле Мадонны, которую называют шедевром 90-х. Фото

Актриса "Оппенгеймера" Флоренс Пью является одной из немногих звезд Голливуда, постоянно экспериментирующей с волосами: отращивает их, а затем выбривает голову или красит короткую стрижку в яркий желтый. Впрочем, на награждение Оскара 2024 года она выбрала более сдержанную укладку боб в стиле Мадонны с 90-х.

Для образа звезда надела блестящее платье металлического цвета с вышитыми камешками, имитирующими капельки воды. Было бы логично, если бы Пью выбрала соответствующую прическу, но она решила отдать предпочтение боковому пробору с зачесанными назад передними прядями, создав "беззаботную, живую, гламурную атмосферу". Весь путь воплощения в жизнь мадонновского боба в Instagram продемонстрировал звездный парикмахер Адир Абергель.

В свою очередь Мадонна в 90-х годах обожала эту прическу. Неизвестно, каким методом она ее укладывала, но образ Флоренс Пью сверкнул в этом году воспоминаниями о яркой поп-звезде.

Для достижения идеального объема Абергель сначала нанес на пряди мусс для объема и создал пробор. Следующим шагом стало высушивание волос круглой щеткой и применение масла, которое может служить термозащитой. Для создания мягких волн он использовал плойку и хорошо уложил закрученные пряди.

Над образом Пью для афтэпати Vanity Fair Oscars также колдовал Адир Абергель. "Дневную" прическу он легко превратил в вечернюю, уложив волосы назад и оставив несколько небольших прядей у лица.

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