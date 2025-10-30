Актриса, которой Билоус предлагал стать любовницей, рассказала о его методе соблазнения девушек: помогала ассистентка

Украинская актриса Алена Якименко, которая долгое время работает в Молодом театре, рассказала о своем опыте коммуникации с бывшим художественным руководителем учреждения культуры Андреем Билоусом. Артистка познакомилась со скандальным режиссером в 2016 году, когда поступала в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, и уже тогда он начал активно ухаживать за ней и предлагал стать любовницей.

Видео дня

По словам Якименко, театральный деятель имел полноценную схему соблазнения девушек, где важную роль играла его помощница. Об этом актриса рассказала в интервью Маричке Падалко.

Как поделилась Алена Якименко, Билоус обратил на нее внимание еще во время первого тура поступления в ВУЗ. Тогда она решила идти на курс к народному артисту Украины Олегу Шаварскому, а скандальный режиссер хотел, чтобы она училась именно у него. В тот период с актрисой впервые связалась помощница Билоуса и пыталась убедить ее изменить свой выбор. Алена Якименко твердо стояла на своем, однако и в дальнейшем получала сообщения от ассистентки режиссера.

"У нас разрослось общение и она намекала на какие-то сексуальные темы. Типа она в меня влюблена. У него была такая схема: если не он соблазнял, то это происходило через помощницу, для того, чтобы потом она приводила девушек к нему", – рассказала артистка.

Когда Алене Якименко было 18 лет, Билоус обманом пригласил ее к себе в кабинет якобы выпить кофе. Как вспомнила актриса, тогда театральный деятель впервые начал гладить ее за плечи и тянуть за волосы. В определенный момент разговора режиссер просто сел перед Якименко на колени и потянулся, чтобы целовать. Актриса оттолкнула от себя Билоуса и дальше они общались с помощью сообщений.

Позже Алена Якименко устроилась работать в Молодой театр. Она вспомнила, что боялась заходить в кабинет к Билоусу, как и другие девушки, ведь никогда нельзя было предсказать, что может произойти.

"Крайний раз, когда я выпускала премьеру детского мюзикла, он позвал меня в кабинет, чтобы сбросить фото. Он сидит рядом, подсовывается, кладет руку, а я от него отшатываюсь и говорю, что мне надо к подружке праздновать премьеру. Он очень на меня обиделся. Сказал: "Я что какой-то извращенец? Ты так ко мне относишься". Я извинилась и ушла", – поделилась артистка.

После того случая отношение Андрея Билоуса к актрисе сильно изменилось. По словам Алены Якименко, тогдашний художественный руководитель учреждения культуры давал ей все меньше и меньше главных ролей, а также ревновал к другим режиссерам.

Что известно о скандале с Андреем Билоусом

Первое публичное обвинение режиссера в домогательствах появилось в январе 2025 года. Девушка обнародовала анонимное видео на платформе YouTube, где заявила, что Билоус присылал ей фото интимных мест других студенток и предлагал сделать идентичные кадры. Позже с подобными заявлениями начали выступать и другие женщины. Андрея Билоуса отстранили от преподавания в университете Карпенко-Карого, устранили от должности художественного руководителя Молодого театра, а полиция начала расследование.

21 октября стало известно, что к скандальному режиссеру пришли представители правоохранительных органов. Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 2 и ч. 3 ст. 152 – изнасилование, в том числе несовершеннолетнего лица; ч. 1 и ч. 2 ст. 153 – сексуальное насилие. Впоследствии Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего художественного руководителя Молодого театра – он будет находиться пол стражей два месяца, до 17 декабря.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что жена Андрея Билоуса, которого обвинили в домогательствах к студенткам, вступилась за режиссера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!