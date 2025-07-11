'Какая зарплата у дирижера?' Вадим Яценко признался, сколько зарабатывает и при каком условии получил бронь от мобилизации

Главный хормейстер Львовской национальной оперы Вадим Яценко впервые публично рассказал о своих доходах и объяснил, при каких условиях получил бронь от мобилизации. Он также признался, почему не имеет собственного жилья и сколько зарабатывает на основной работе и подработках.

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Это дирижер хора "Гомін" рассказал в интервью Наталье Балюк в рамках проекта "Балючі теми". На вопрос журналистки "Папа служит, а у вас есть бронь?" он ответил утвердительно.

"Я имею бронь от Оперного театра. Из-за момента критичности, критической инфраструктуры и так далее. Там есть некоторые пункты, по которым определяется критичность. Момент того, что идут достаточно большие налоги в государство, связанные с процентом налогов, с суммой налогов, которые организация платит. То есть я не особо углублялся, чисто математически знаю, как это все работает", – сообщил дирижер.

Несмотря на государственную миссию, заработки хормейстера не впечатляют. На прямой вопрос: "А какая зарплата у дирижера?" – Яценко ответил: "Небольшая, хватает, в принципе, на какие-то нужды. Мы снимаем квартиру во Львове, то есть не имеем собственного жилья".

Музыкант также рассказал, что работает официально сразу в нескольких заведениях. "В Органном зале я официально работаю на полставки. Моя основная ставка, основная работа – это главный хормейстер Оперного. Я переехал во Львов когда-то, семь лет назад, и это была моя основная работа. В Органном зале я начал работать вместе с хором "Гомін" два года назад, поэтому там я работаю по совместительству", – объяснил он.

Однако даже основная ставка в опере не позволяет жить роскошно. На вопрос, сколько именно она составляет, дирижер ответил уклончиво, но честно: "Я не знаю, могу ли это говорить, но поверьте, это хватает, чтобы снимать квартиру, покупать какие-то продукты и одежду".

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