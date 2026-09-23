Ахтем Сеитаблаев одним словом описал отношения с новой возлюбленной, которую впервые показал публике

Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев впервые появился на публичном мероприятии вместе со своей новой возлюбленной. Ранее артист рассказывал о ней в СМИ, однако на этот раз они впервые пришли вместе на допремьерный показ семейной комедии "Родственники", которая недавно вышла в прокат.

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Во время беседы с OBOZ.UA Сеитаблаев представил свою спутницу: ее зовут Елена. А также одним словом определил, на какой стадии находятся их отношения.

"Это моя девушка. Ее зовут Елена", – представил ее артист.

Сама Елена рассказала, что они познакомились на одном из показов фильма "Домой". При этом пара не стала раскрывать подробности личной жизни. "Не выдавай всего! Тебя потом замучают журналисты. Нужно постепенно раскрывать информацию", – в шутку остановил возлюбленную Ахтем Сеитаблаев. Затем добавил: "Серьезно, мы пока не готовы много рассказывать о нас". На вопрос, на какой стадии находятся их отношения, режиссер ответил одним словом – "романтической".

Личная жизнь Сеитаблаева уже не впервые оказывается в центре внимания. Режиссер был женат дважды. От первого брака у него родились дочь Назли и сын Селим. Позже Сеитаблаев женился на продюсере Иванне Дядюре, с которой прожил около десяти лет. В этом браке родилась дочь Сафие. Также в семье воспитывался сын Иванны Дядюры от предыдущего брака – Анатолий.

Старшая дочь режиссера Назли пошла по стопам отца и стала актрисой. В 2021 году она вышла замуж в Турции, а уже в следующем году Сеитаблаев сообщил, что впервые станет дедушкой. Назли родила первенца в январе 2023 года. После развода с Иванной Дядюрой в 2021 году Сеитаблаев начал новые отношения.

OBOZ.UA сообщал, что в 2023 году он пришел на один из кинопоказов с Марьяной Боцвинюк, которая моложе режиссера на 20 лет. Ранее она работала в консульском отделе посольства Украины в Беларуси. В том же году пара обручилась, а Сеитаблаев даже познакомил невесту со своей старшей дочерью.

В октябре того же года Сеитаблаев сообщил, что решил перевести их отношения на более серьезный уровень. Актер сделал Марьяне предложение руки и сердца и услышал в ответ долгожданное "да". Казалось, отношения движутся к свадьбе, однако эта история любви не получила продолжения. В июле 2024 года Сеитаблаев сообщил о разрыве с Боцвинюк. Тогда артист объяснил, что, несмотря на желание найти общий язык, им это не удалось: "Она молодой человек. У нее вся жизнь впереди. Так бывает в жизни взрослых людей. При всем желании найти общий язык, его не нашлось. Бывает, ничего страшного".

Полное интервью с Ахтемом Сеитаблаевым читайте на OBOZ.UA здесь. Режиссер рассказал об особой связи с Адой Роговцевой, которую иногда позволяет себе называть мамой, назвал десять актеров, которых всегда рад видеть в своих фильмах, и признался, с кем из коллег не хотел бы работать.

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