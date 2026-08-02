"А что было б, если бы бомбили Нью-Йорк?" Джесси Айзенберг пережил российский обстрел и рассказал, как себя чувствовал после него

Американский актер, режиссер и двукратный номинант на премию "Оскар" Джесси Айзенберг, прибывший в Украину с благотворительной миссией, пережил российский ракетный обстрел Львова. После атаки звезда фильмов "Социальная сеть" и "Иллюзия обмана" признался, что увиденное заставило его представить, что было бы, если бы подобное произошло в его родном Нью-Йорке.

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Джесси и его коллеги из гуманитарно-образовательного проекта The Campfire Project находились на Львовщине, когда в ночь на 30 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Львову. По словам актера в комментарии ТСН, воздушная тревога разбудила всю команду, после чего они спустились в укрытие. Уже утром Айзенберг увидел последствия российской атаки.

"Нас разбудила тревога, мы спустились в укрытие, а утром я увидел последствия обстрела. Это было опустошительно, ужасно, возмутительно и трагично", – поделился актер.

Знаменитость предположил, как бы отреагировали американцы, если бы подобное происходило в США, и как бы они чувствовали себя в таких обстоятельствах.

"Я подумал: а что было бы, если бы бомбили Нью-Йорк, если бы бомбили мой дом. Ведь Львов очень напомнил мне город, в котором я живу. Это просто разбивает мне сердце", – рассказал Джесси Айзенберг о своих переживаниях.

Отметим, что визит Айзенберга в Украину не анонсировали заранее. О пребывании голливудской звезды во Львове стало известно после того, как его заметили в одном из местных магазинов.

Впоследствии выяснилось, что актер приехал в качестве волонтера международной инициативы The Campfire Project, которая организует гуманитарно-образовательные миссии для беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Вместе с женой Анной Страут он присоединился к программе арт-терапии для более чем 70 украинских детей в селе Нагачев на Львовщине. Участники проекта проводят творческие занятия, помогая детям, пережившим войну, справиться с психологическими травмами.

Айзенберг подчеркнул, что эта поездка имеет личное значение. По словам актера, его семья имеет польско-украинские корни, а предки пережили войну именно во Львове.

"Находиться здесь для меня – очень личный опыт. Моя семья пережила войну во Львове. Совсем рядом с тем местом, где мы сейчас работаем, кто-то спас жизнь моей семье. Поэтому в определенном смысле я чувствую обязанность быть здесь и делать что-то положительное для людей, которые сейчас переживают войну", – пояснил он.

Также актер признался, что работа с украинскими детьми заставила его по-новому взглянуть на свою профессию.

"Когда я вижу, как преподают искусство в такой среде, где у детей нет профессиональных или творческих амбиций, для меня это нечто невероятно чистое и прекрасное. Это заставляет меня еще больше любить свою работу", – отметил Айзенберг.

Напомним, в ночь на 30 июля российская армия нанесла массированный ракетный удар по Львову. Под обстрелом оказались жилые дома, школы и детские сады. В результате атаки погиб 35-летний мужчина, десятки человек получили ранения.

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