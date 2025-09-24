Ведущая и бывшая жена экс-нардепа Аристова похудела на инъекциях и шокировала побочными эффектами: больше такого не хочу

Украинская ведущая и блогер Марина Аристова откровенно рассказала о своем опыте использования популярного препарата "Оземпик", который используют для похудения, хотя он для этого не предназначен. Она призналась, что три года назад в течение трех месяцев делала инъекции, чтобы сбросить несколько килограммов.

По словам телеведущей, узнала она о препарате еще тогда, когда в Украине его почти никто не использовал. Это произошло в Германии, где она вместе с тогдашним мужем – экс-нардепом Юрием Аристовым – следила за состоянием здоровья.

Врачи назначили "Оземпик" ее экс-возлюбленному, а Марина решила попробовать его на себе – несмотря на то, что никаких медицинских показаний у нее не было.

Аристова призналась, что результат был быстрым и ощутимым: за три месяца ее вес уменьшился с 55 до 50 килограммов. Однако побочные эффекты оказались крайне неприятными.

"Я сильно похудела за три месяца, но кожа превратилась в "бабушкину". Сразу провалилось лицо и тело. Жир ушел отовсюду – и там, где надо, и где не надо. Такого больше не хочу", – откровенно сказала ведущая.

Она уточнила, что врачи в Германии посоветовали ей возвращать вес, ведь анализы показали дефицит жира в организме. После этого Марина изменила питание, начала больше употреблять белков и полезных жиров, а также добавила тренировки. На восстановление нормальной формы и состояния кожи понадобился целый год.

Что известно о ее 13-летнем браке с экс-нардепом

Напомним, Марина Аристова официально развелась с Юрием Аристовым 15 января 2024 года после 13 лет брака. Пара воспитывала троих детей: общих Машу и Роберта, а также дочь Диану от первого брака Марины. Ведущая признавалась, что процесс развода был довольно сложным. По ее словам, политическая карьера существенно изменила мужа, и со временем он начал изменять. Когда Аристова поймала его на неверности, решила поставить точку в отношениях.

Развод длился около двух месяцев, но в процессе возникли непредвиденные обстоятельства. Юрий Аристов тяжело заболел коронавирусом, из-за чего было поражено 90% его легких. Несмотря на критическое состояние и извинения, которые он прислал жене, сохранить брак не удалось. Телеведущая настаивала на разрыве, а чтобы обезопасить свою долю имущества, постепенно задекларировала все необходимое.

После завершения отношений с бывшим нардепом, который во время войны оказался в центре скандала из-за незаконного отдыха на Мальдивах, Аристова заговорила о собственных требованиях к будущему избраннику. Она отметила, что для нее важно, чтобы мужчина был выше нее, старше, умнее, с чувством юмора и постоянным стремлением к развитию.

