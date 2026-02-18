67-летняя Шэрон Стоун, которая призвала не бояться морщин, поразила помолодевшим видом на красной дорожке. Фото

Американская актриса Шэрон Стоун, которая неоднократно призывала женщин не бояться возрастных изменений, оказалась в центре внимания во время премьеры фильма The Bluff в Лос-Анджелесе. 67-летняя звезда вышла на красную дорожку в эффектном костюме, однако наибольшее внимание публики привлек ее заметно помолодевший вид.

Селебрити имела невероятно свежее и сияющее лицо, благодаря чему вызвала настоящий восторг у окружающих. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Свою красоту Шэрон Стоун подчеркнула с помощью макияжа. На щеки она нанесла розовые румяна, которые перекликались с оттенком теней, а губы накрасила ярко-красной помадой. Блеска ее внешности добавила и пара массивных сережек с мерцающими камнями.

Образ для появления на мероприятии Шэрон Стоун выбрала сдержанный и одновременно довольно эффектный. Звезда одела черный деловой костюм, который скомбинировала с атласной рубашкой, несколько пуговиц которой оставила расстегнутыми. Из обуви она предпочла темно-зеленые туфли на каблуках.

Как объяснила косметолог, такой впечатляющий вид Шэрон Стоун удается сохранять из-за того, что у нее мелкоморщинистый тип старения. Для него характерно появление небольших заломов на коже, которые совершенно не влияют на изменение овала лица. Убрать нежелательные морщины в таком случае можно с помощью аминокислот, полинуклеотидов, биоревитализации, ну или ботокса.

Стоит отметить, что ранее Шэрон Стоун публично говорила: абсолютно не боится возрастных изменений на своем лице. Более того, артистка убеждена, что мужчинам нравятся женщины постарше, мол, они значительно лучше умеют понимать и прощать.

"Секс и сексуальность не зависят от того, есть ли у тебя морщины на локтях или коленях. Мужчина оборачивается к тебе и говорит "Я люблю твой смех". Вот что заставляет его обернуться. Им нравятся морщины вокруг твоих глаз или рта, потому что они показывают им, что ты смеялась, или сейчас засмеешься, и будешь понимающей и способной простить", – высказывалась знаменитость.

Шэрон Стоун не скрывала, что в свое время делала "инъекции красоты", однако после инсульта попрощалась с этими процедурами: "Когда я была на пике славы, делала ботокс, филлеры и другие процедуры. А потом у меня случился сильный инсульт и девятидневное кровотечение в мозгу. Мне пришлось сделать более 300 инъекций ботокса и филлеров, чтобы одна сторона моего лица снова стала нормальной".

С того момента селебрити кардинально изменила подход к уходу за собой и решила стареть естественным путем. Основными секретами красоты Шэрон Стоун являются достаточное увлажнение организма, что обеспечивает эластичность кожи, нормальное функционирование всех органов и выведение токсинов, а также правильное питание. Актриса отдает предпочтение цельным и необработанным продуктам.

