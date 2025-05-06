81-летняя Дайана Росс пришла на Met Gala 2025 в самом роскошном платье и затмила всех остальных звезд. Фото

81-летняя легендарная американская певица и бывшая солистка группы The Supremes Дайана Росс стала самой яркой звездой на модном мероприятии Met Gala 2025. Впервые за более чем 20 лет артистка посетила благотворительный бал, выбрав впечатляющее платье и 5,5-метровую накидку, и собрала на себе много восхищенных взглядов.

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Как отмечает Harper's Bazaar, дизайн эффектного образа исполнительница разработала самостоятельно, а воплотить идею в жизнь помог нигерийский модельер Уго Мози. Последний раз звезда присутствовала на торжественном мероприятии в 2003-м.

Одно из самых грандиозных событий в индустрии моды Дайана Росс посетила в белом платье, украшенном большим количеством кристаллов, которое сочетала с накидкой, украшенной перьями. Аутфит певица дополнила эффектной шляпой.

Интересно, что образ знаменитости имеет довольно трогательный символизм. На длинной накидке Даяны Росс были вышиты имена ее пяти детей и всех внуков. Чтобы комфортно подняться по лестнице, нести объемный элемент образа певице помогали несколько мужчин.

Кстати, Met Gala 2025 Дайана Росс посетила не одна. Исполнительница вышла на публику в компании своего сына Эвана Росса.

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