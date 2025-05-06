Пятно на платье, одинаковые образы и нарушение дресс-кода: модные конфузы на Met Gala 2025, которые обсуждают в сети

Met Gala – не просто вечеринка, а самое ожидаемое событие в мире моды, где каждая деталь наряда тщательно продумана, а темы глубоко концептуальны. Вечер, традиционно проходящий в нью-йоркском Метрополитен-музее в поддержку Института костюма, превращается в яркое дефиле, где мода, культура и самовыражение сливаются в одно целое. Звезды, стилисты и дизайнеры готовятся к событию месяцами, ведь это шанс войти в историю или стать интернет-мемом.

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Met Gala 2025, посвященная выставке "Чрезвычайно изысканно: Пошив одежды в черном стиле" имела целью отдать дань уважения чернокожим дизайнерам и их уникальной интерпретации мужской моды. Дресс-код вечера Tailored for You ("Создано для вас") призвал гостей переосмыслить классический мужской костюм через призму культурного наследия и индивидуального видения. Но, как это часто бывает, не все придерживались замысла. OBOZ.UA расскажет о самых конфузных ситуациях на балу.

Анна Винтур и то самое пятно

Даже королева моды не застрахована от критики. Главный редактор Vogue Анна Винтур, которая ежегодно возглавляет Met Gala, на этот раз оказалась в центре обсуждений из-за пятна на платье. Ее изысканное серое атласное платье Louis Vuitton с вышивкой и нежно-голубое пальто производили впечатление – пока пользователи соцсетей не заметили на передней части платья малиновое пятно.

Некоторые предположили, что это – элемент дизайна, другие – что это роковая ошибка. Как бы там ни было, визуальный "дефект" затмил и само платье, и символическую дань памяти покойному Андре Леону Телли, которую Винтур, по словам инсайдеров, пыталась выразить своим образом.

Джиджи Хадид – золото вместо костюма

Джиджи Хадид – одна из тех моделей, которые всегда привлекают внимание на Met Gala, но в этот раз ее выбор заставил удивленно пожать плечами. В то время как дресс-код вечера призывал к интерпретации мужского костюма, Джиджи появилась в золотом платье с глубоким декольте, больше напоминающем эпоху Голливуда 40-х, чем современный чернокожий дендизм.

Лорд и ее металлический минимализм

Певица Лорд известна своим нестандартным подходом к моде, но на нынешнем Met Gala ее выбор вызвал больше вопросов, чем восхищения. Ее блестящий серебряный костюм-тройка имел потенциал, но образ оказался слишком простым и, как считают критики, недоработанным. Особенно удивило, что Лорд отказалась носить пиджак и оставила обнаженным живот.

Вера Вонг: дизайнер в перьях

Даже лучшие модельеры могут оступиться. Вера Вонг, известная своими элегантными свадебными платьями, на этот раз выбрала наряд, напоминающий карнавальный костюм. Пышная юбка с перьями, белый лиф с рюшами, солнцезащитные очки вечером – все это выглядело как будто с другого события.

Эйми Лу Вуд: хаос с цветочным принтом

Звезда сериала "Белый лотос" пыталась вписаться в тему, но ее образ вызвал лишь путаницу. Атласный пояс, обувь с цветочным принтом, асимметричное платье и небрежно уложенные волосы - все это вместе выглядело как несовместимые детали из разных стилистических эпох.

Сидни Суини: эффектно, но не метко

Платье Сидни Суини – блестящее, элегантное, с ретро-нотами – впечатлило публику. Но при всей красоте образа, его главный недостаток – полное отсутствие связи с темой вечера. Никаких намеков на мужской костюм, черный дендизм или особый пошив.

Майли Сайрус: кожа, коса и хаос

Майли Сайрус решила рискнуть, соединив текстурированную черную кожу с объемной юбкой. Но этот микс оказался слишком хаотичным. Косметика, туго завязанная коса и странное сочетание стилей превратили образ в нечто непонятное – даже при том, что он частично соответствовал теме.

Анна Савай и дежавю с Зендеей

Одним из самых больших неожиданностей вечера стало то, что актриса Анна Савай появилась в точно таком же белом костюме, как и Зендея – одна из главных икон Met Gala. Двойники образов на балу – это редкость, которая всегда заметна. И в такой битве победитель один.

Ранее OBOZ.UA писал, что нужно знать о Met Gala 2025, который будут обсуждать весь год. Официально – это благотворительный бал, который собирает средства для Института костюма, единственного отдела Метрополитен-музея, который должен финансировать себя самостоятельно. Неофициально – это самая громкая вечеринка года, модный "Оскар" и главное fashion-событие планеты.

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