80-летний Василий Зинкевич, который избегает публичности, вышел в свет в эффектном костюме. Редкие фото

Василий Зинкевич, легенда украинской эстрады и один из самых уважаемых артистов страны, сделал редкий выход в свет. 80-летний певец, который в последнее время почти не появляется на публике, стал участником торжественной церемонии вручения ежегодной награды "Национальная легенда Украины". Событие состоялось 20 августа в Киеве и собрало немало выдающихся фигур культуры и искусства.

Видео дня

Артист появился в зале в черном костюме, украшенном блестками, который создавал эффект яркого сценического сияния. Под пиджаком он носил белую рубашку с распахнутым воротником, а образ дополнил красным кушаком, который добавил контраста и подчеркнул эстрадный стиль артиста. На одном из фото, опубликованном Офисом Президента и сделанном во время церемонии, видно, как певец с улыбкой выходит в центр зала, энергично раскрыв руки и сохраняя легкую походку. Атмосфера в зале была теплой и торжественной.

Особенно символичным стало то, что именно в этом костюме Василий Зинкевич в последний раз выходил на сцену во время фестиваля "Украинская песня – 2025". Тогда он исполнил несколько бессмертных хитов, среди которых "Це моя Україна", "Скрипка грає" и "Червона рута". Несмотря на почтенный возраст, артист сохранил голос, харизму и сценическую энергию, которыми он завоевал любовь миллионов слушателей еще в 70-х годах.

Василий Зинкевич – Герой Украины, народный артист, лауреат Шевченковской премии и почетный гражданин Луцка. Его творчество вошло в золотой фонд украинской музыки XX века. В составе легендарного трио "Смеричка" вместе с Назарием Яремчуком и Владимиром Ивасюком он впервые исполнил "Червону руту", которая впоследствии стала символом украинской песни и объединила не одно поколение слушателей.

Несмотря на огромную популярность, певец всегда оставался скромным и нелюдимым. Об этом свидетельствуют воспоминания его друзей и коллег. Музыкант Дмитрий Гершензон, который много лет работал с артистом в группе "Свитязь", вспоминает, что Зинкевич избегал контактов с прессой и даже в собственный день рождения не отвечал на звонки. По словам коллеги, официальная дата рождения певца – 1 мая 1945 года, хотя на самом деле он появился на свет днем раньше. Мать артиста решила записать его на первое число, и эта небольшая тайна сопровождает его всю жизнь.

Гершензон также рассказал, что в родном Луцке Зинкевича помнят как человека простого нрава. Он не пользовался своей популярностью, даже когда это могло облегчить жизнь. Коллеги приводят примеры, как артист выстаивал очереди в магазинах наравне со всеми или отказывался от дорогих автомобилей, выбирая более простые варианты для поездок на гастроли.

Интересные детали о жизни певца раскрыл и композитор Александр Злотник. Он отметил, что Зинкевич – человек, который всегда сторонился публичности, но в то же время мог часами разговаривать по телефону об искусстве. По его словам, даже сегодня артист способен легко напевать мелодии, а его голос звучит так же ярко, как и раньше. В то же время, чтобы дозвониться до певца, приходится проходить через нескольких посредников – настолько он ограничивает собственный круг общения.

Последний раз сольный концерт Василия Зинкевича состоялся в 2021 году в киевском "Дворце Украина" под названием "Скрипка грає". Тогда артист собрал аншлаг и еще раз доказал, что его творчество не теряет актуальности. В 2024 году он также неожиданно появился на юбилейном концерте Ивана Поповича, где, несмотря на плохое самочувствие, исполнил несколько песен.

Стоит напомнить, что в прошлом году президент Владимир Зеленский также вручал награды "Национальная легенда Украины" по случаю Дня Независимости. Отличия, в частности, получили американский бизнесмен Говард Баффет, боксер Александр Усик и композитор Игорь Поклад, который умер 9 июля этого года.

Ранее OBOZ.UA писал, кто еще из украинских звезд получил награду "Национальная легенда Украины". Она посвящена Дню Независимости нашего государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!