77-летнего экс-супруга Джилл Байден арестовали и обвинили в убийстве своей жены

Бывшего мужа бывшей первой леди США Джилл Байден, 77-летнего Уильяма Стивенсона, арестовали и обвинили в убийстве его жены Линды Стивенсон. Решение о выдвижении обвинения приняло большое жюри присяжных.

Сейчас Стивенсон находится под стражей в исправительном учреждении после того, как не смог внести залог в размере 500 тысяч долларов. Ему инкриминируют убийство первой степени, отмечают в The Guardian.

Что произошло

28 декабря 2025 года полиция прибыла в дом Уильяма Стивенсона после сообщения о бытовой ссоре. В гостиной они обнаружили Линду Стивенсон без сознания.

Правоохранители немедленно начали реанимационные мероприятия, однако спасти женщину не удалось – медики констатировали смерть на месте.

Тело погибшей передали в отдел судебно-медицинской экспертизы для проведения вскрытия. Эксперты должны установить точную причину смерти и обстоятельства трагедии. После завершения первичного расследования дело передали в большое жюри присяжных, которое согласилось с выдвижением обвинения в умышленном убийстве.

Офис Джо и Джилл Байден публично не прокомментировал арест и выдвинутые обвинения. Запрос журналистов, по данным источника, остался без ответа.

Брак с Джилл Байден

Доктор Джилл Байден, тогда известная как Джилл Трейси Джейкобс, вышла замуж за Уильяма Стивенсона в феврале 1970 года. На тот момент ей было 18 лет, и она училась в Делавэрском университете.

Брак продлился около пяти лет. Уже в марте 1975 года она познакомилась с тогдашним сенатором Джо Байденом, за которого впоследствии вышла замуж.

