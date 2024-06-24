71-летняя женщина вошла в историю как самая старшая участница конкурса 'Мисс Техас США'. Фото

После отмены возрастных ограничений на конкурсах красоты 71-летняя Марисса Тейо подала заявку на участие в "Мисс Техас США" и соревновалась с 74 другими женщинами. И хоть победа досталась не ей, а Арианне Уер, она все равно вошла в историю как самая старшая участница за всю историю шоу.

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Всех 75 женщин оценивали только в трех номинациях: самопрезентация, купальник и вечернее платье, пишет Today. За месяц до проведения "Мисс Техас США" Тейо рассказала в Instagram, что ее целью было сломать возрастные стереотипы.

"Я очень рада стать частью этого невероятного нового опыта в роли участницы конкурса "Мисс Техас США". Таким образом я надеюсь вдохновить женщин стремиться быть лучшими в физическом и духовном плане и верить, что красота есть в любом возрасте", – вдохновенно отметила она.

Как сообщают на сайте конкурса, Мисс США в 2023 году организаторы отменили конкурс талантов, поэтому необязательно что-то уметь и быть задействованной в определенной сфере, чтобы принять участие в шоу.

В частности, ранее женщины от 28 лет не могли подать свои заявки. Сейчас этот нюанс отменили, а в конкурсе могут принимать участие все родившиеся до 2006 года, то есть в возрасте от 18 лет и старше. Также изменения коснулись правила относительно состава семьи. "Начиная с конкурса "Мисс Техас США 2023", женщины, состоящие или состоявшие в браке, а также женщины, беременные или имеющие детей, будут иметь право участвовать в конкурсе", – говорится в объяснении.

В этом году в "Мисс Техас США", состоявшемся 22 июня, победила Арианна Уер. На награждение она была одета в белое обжатое платье с пайетками. Прохаживаясь по подиуму в короне и с лентой, Уер несла в руках огромный букет желтых роз. За возможность представлять США на конкурсе красоты она сразится 4 августа.

Ранее OBOZ.UA писал, что из-за отмены возрастного ограничения в Германии разразился скандал. Победительницей "Мисс Германия 2024" стала 42-летняя Миньона Коволлика.

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