7 звезд с генетическими мутациями: заячья губа, два больших пальца на одной руке и не только. Фото

Несоответствие стандартам красоты – это не что-нибудь ненормальное, неестественное, недостаток или дефект. Это – то, что делает людей уникальными и неповторимыми; то, что вместе с внутренним миром, сознанием, чувствами и интеллектом формирует наше настоящее "Я". Еще – то, что можно превратить в свою главную силу. Так, как это сделали некоторые звезды кино.

Видео дня

Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку знаменитостей, которые, имея определенные генетические мутации, живут счастливую, полноценную жизнь и достигают успехов. Они избавились от комплексов относительно собственной внешности и давно не ищут признания своей привлекательности в глазах других.

1. Хоакин Феникс

Американский киноактер Хоакин Феникс родился с заячьей губой (незаращение двух половин неба или двух отростков верхней челюсти в период эмбрионального развития). Если посмотреть на его фото с начала карьеры, можно заметить, что он брил щетину: то есть с особенностью во внешности чувствовал себя довольно уверенно, и в кино сделал это своей фишкой. Сейчас 49-летняя знаменитость носит густую бороду и усы. Вероятно, для того чтобы придать образу статусности и брутальности.

2. Питер Динклэйдж

Американский актер Питер Динклэйдж имеет ахондроплазию. Это – генетическая мутация, которая вследствие недоразвития длинных костей приводит к карликовости. Его рост – 135 см. Заболевание считается наследственным, хотя оба родителя и родной брат Питера имеют средний рост. Как бы то ни было, а это не помешало знаменитости достичь высот в кинокарьере и жениться на актрисе Эрике Шмидт, которая выше его на 33 см.

"Учитывая мой рост, на меня довольно часто смотрят во второй раз. Всю мою жизнь меня замечают", – гордо сказал Питер в интервью британскому изданию The Times.

3. Дженнифер Гарнер

У американской актрисы и кинопродюсера Дженнифер Гарнер в детстве диагностировали брахиметатарзию. Это – врожденная аномалия развития плюсневых костей стоп, из-за чего один палец растет не рядом, а над другим. Она не вызывает у знаменитости боли и дискомфорта, а также не является ее комплексом: Дженнифер носит открытую обувь и не собирается корректировать палец с помощью пластических операций.

4. Гарри Стайлз

Британский певец, актер и композитор Гарри Стайлз родился с четырьмя сосками. В медицине такую аномалию называют полителией. Она считается доброкачественной и не представляет угрозы для здоровья. Артист никак не пытается скрыть эту особенность. Наоборот – на красных дорожках, во время съемок клипов и на концертах хвастается сосками, набрасывая на торс только пиджак или майку с глубоким вырезом.

5. Ритик Рошан

Индийский киноактер Ритик Рошан на правой руке имеет два больших пальца. В детстве он называл их безобразными, ведь именно из-за этой генетической аномалии парня оскорбляли в школе. Теперь, когда звезде удалось построить успешную карьеру в Болливуде, он принял свою уникальность, о чем написал на странице в Facebook: "Бог дал мне кусок безобразного, чтобы носить с собой, напоминать себе и другим о том, какими красивыми делают нас наши несовершенства... Прекрасное несовершенство. Спасибо Богу за эту чудесную жизнь. Сделайте свои слабости своей силой. Будьте гордыми!"

6. Сильвестр Сталлоне

Американский актер Сильвестр Сталлоне родился с параличом лицевого нерва, из-за чего у него сильно выражена асимметрия лица. Вдобавок долгое время была нечеткая речь, что удалось исправить благодаря курсам актерского мастерства. Асимметрия не помешала Сильвестру стать звездой боевиков, особенно благодаря сериям фильмов "Рокки" и "Рэмбо".

7. Форест Уитакер

Американский актер и режиссер Форест Уитакер имеет врожденное заболевание глазодвигательного нерва (птоз; опущение верхнего века). Это можно скорректировать с помощью блефаропластики, однако знаменитость твердо решил отказаться от операции. Аргументирует это тем, что птоз не влияет на его самооценку и качество зрения. Следовательно, слегка опущенное веко придает образу Фореста (а также его персонажам в кино) загадочности и шарма.

Ранее OBOZ.UA писал о моделях, которые на собственном примере показывают, что уникальная внешность – это то, чего не стоит стесняться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!