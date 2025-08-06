66-летняя Мадонна снялась в экстремально коротком платье от украинского бренда. Фото

Мадонна снова доказала, что для настоящей иконы стиля возраст – лишь цифра. 66-летняя звезда представила серию провокационных фото, на которых позирует в экстремально коротком платье от украинского бренда Zhilyova. Уникальное изделие, созданное специально для поп-легенды, сочетает в себе эротическую эстетику и высокий уровень кутюрного мастерства.

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"Мадонна носит черное платье Zhilyova Nina – единственное в своем роде", – отметили представители бренда в Instagram. То есть платье, в котором снялась певица, является единственным экземпляром, созданным в рамках коллекции.

Zhilyova – украинский бренд, специализирующийся на изысканном белье и одежде с элементами бондаж-эстетики.

На серии фото Мадонна позирует в полутемном пространстве с драматическим направленным освещением. В кадре – она в черном мини-платье-корсете с прозрачными деталями, которые обнажают часть груди и ноги. Платье дополнено черными чулками, сетчатыми перчатками и высокими каблуками. На плечах – объемный меховой воротник, а на лице – макияж в стиле "дерзкая дива": темные губы и подведенные глаза.

Мадонна давно известна своей любовью к провокационным образам и умением работать с модой как с формой искусства. Выбор украинского бренда не является случайным: Zhilyova уже давно имеет приверженность среди западных знаменитостей и постепенно выходит на глобальный уровень.

Это не первый случай, когда Мадонна выбирает украинские бренды для своих образов. В конце прошлого года она показалась в шубе от украинского бренда SANTA и остроумно ответила своим хейтерам, которые травят поп-звезду за внешность, возраст и любовников.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кайли Дженнер позировала для обложки Vogue в перчатках украинского бренда Zhilyova за 3900 грн. Сетчатые перчатки, достигающие локтей, имеют одну стильную деталь. На внешней стороне ладони они украшены кольцевым вырезом и фурнитурой.

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