63-летняя Деми Мур удивила кардинально новой стрижкой на неделе моды в Нью-Йорке. Фото

Американская актриса Деми Мур продемонстрировала кардинально новый образ на неделе моды в Нью-Йорке. 63-летняя знаменитость появилась со стильной стрижкой боб на показе коллекции весна/лето 2027 премиального бренда Thom Browne.

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Звезда "Субстанции" осталась верна своему темному оттенку волос, а вот длинные пряди решила оставить в прошлом, отмечает People. Новая прическа актрисы длиной до подбородка обрамляет ее лицо и подчеркивает лучшие черты внешности.

Для недавнего выхода в свет Деми Мур выбрала очень стильный образ. Она скомбинировала черное полупрозрачное платье с белоснежной рубашкой и галстуком. Актриса дополнила лук объемным бомбером, туфлями на каблуках с острыми носками и несколькими аксессуарами.

Стоит отметить, что такая смелая смена прически стала продолжением серии экспериментов Деми Мур с образом, на которые она решается последние несколько лет. Осенью 2025-го, например, звезда сделала челку, воссоздав свой культовый образ из 90-х, когда снималась в фильме "Стриптиз".

А вот для недели моды в Милане, которая прошла в феврале этого года, актриса выбрала стрижку чуть выше плеч. Тогда Деми Мур создала несколько дерзкий образ, сделав "мокрую" укладку и одев кожаный комбинезон. После этого она вернулась к своим фирменным длинным волосам почти до талии.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Бейонсе впервые за несколько лет решилась на смелый эксперимент с прической.

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