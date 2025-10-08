Деми Мур вернулась к своей культовой прическе, которую носила почти 30 лет назад. Фото тогда и сейчас

Американская актриса Деми Мур впервые за долгое время решилась изменить свой имидж. Знаменитость сделала стильную челку, благодаря чему вернула свой культовый образ из 90-х.

Видео дня

Фанаты селебрити имели возможность увидеть ее с почти идентичной прической в ленте "Стриптиз" 1996 года, а теперь в таком амплуа она появится в короткометражном фильме "Тигр" от Gucci. Фотографией в обновленном образе звезда поделилась на личной странице в Instagram.

"Спасибо, Gucci, за то, что позволили мне вернуть челку впервые со времен "Стриптиза"!", – написала актриса.

Деми Мур попозировала на камеру в повседневном луке. Она скомбинировала синие джинсы и белую футболку, а из аксессуаров добавила голубое ожерелье.

Стоит заметить, что стильную прическу знаменитости сделал звездный парикмахер Димитрис Джаннетос. В своем Instagram он рассказал, что идея возродить культовый образ Деми Мур из 90-х возникла во время встречи с актрисой, режиссером проекта "Тигр" Халиной Рейн и креативным директором Gucci Демной Гвасалия.

Фанаты артистки были в восторге от ее новой прически, поэтому оставили кучу комплиментов в комментариях:

"Вы просто лучшая".

"Как всегда потрясающая".

"Мне очень нравится эта челка. Она открывает лицо, акцентируя внимание на глазах. Как всегда прекрасно".

"Ваши волосы просто великолепны".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Николь Кидман сменила прическу после мучительного развода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!