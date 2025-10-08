УкраїнськаУКР
Деми Мур вернулась к своей культовой прическе, которую носила почти 30 лет назад. Фото тогда и сейчас

Анастасия Какун
Американская актриса Деми Мур впервые за долгое время решилась изменить свой имидж. Знаменитость сделала стильную челку, благодаря чему вернула свой культовый образ из 90-х.

Фанаты селебрити имели возможность увидеть ее с почти идентичной прической в ленте "Стриптиз" 1996 года, а теперь в таком амплуа она появится в короткометражном фильме "Тигр" от Gucci. Фотографией в обновленном образе звезда поделилась на личной странице в Instagram.

"Спасибо, Gucci, за то, что позволили мне вернуть челку впервые со времен "Стриптиза"!", – написала актриса.

Деми Мур попозировала на камеру в повседневном луке. Она скомбинировала синие джинсы и белую футболку, а из аксессуаров добавила голубое ожерелье.

Стоит заметить, что стильную прическу знаменитости сделал звездный парикмахер Димитрис Джаннетос. В своем Instagram он рассказал, что идея возродить культовый образ Деми Мур из 90-х возникла во время встречи с актрисой, режиссером проекта "Тигр" Халиной Рейн и креативным директором Gucci Демной Гвасалия.

Фанаты артистки были в восторге от ее новой прически, поэтому оставили кучу комплиментов в комментариях:

"Вы просто лучшая".

"Как всегда потрясающая".

"Мне очень нравится эта челка. Она открывает лицо, акцентируя внимание на глазах. Как всегда прекрасно".

"Ваши волосы просто великолепны".

