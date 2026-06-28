62-летняя Кортни Кокс из "Друзей" рассталась с бойфрендом после 12 лет отношений: что известно о ее многочисленных прошлых романах

Американская актриса Кортни Кокс, известная по роли Моники Геллер в культовом сериале "Друзья", рассталась с музыкантом группы Snow Patrol Джонни Макдейдом после более чем 12 лет отношений. Одной из причин разрыва стали разные жизненные приоритеты и жизнь в двух странах.

Видео дня

Кокс проживает в Лос-Анджелесе (США), тогда как Макдейд большую часть времени проводит в Лондоне (Великобритания). По данным Daily Mail, 62-летняя актриса и 49-летний музыкант расстались по-хорошему.

О своей личной жизни отдельно Кокс ранее рассказывала следующее: "Пока у нас есть доверие, я думаю, что не имеет значения, где вы находитесь. Вы можете быть самостоятельными личностями и в то же время радоваться, когда видите друг друга".

Кортни Кокс и Джонни Макдейд начали встречаться в конце 2013 года после знакомства на вечеринке, которую организовала актриса. По разным данным, этому знакомству способствовал британский певец Эд Ширан.

Уже через девять месяцев после начала романа пара объявила о помолвке. Однако в конце 2015 года они неожиданно расстались. Впоследствии Кокс призналась, что решение о разрыве стало для нее полной неожиданностью и прозвучало прямо во время сеанса парной терапии.

Впрочем, уже в 2016 году влюбленные возобновили отношения, хотя во второй раз не обручились. Актриса неоднократно называла Макдейда своим "единственным" и говорила, что чувствует себя с ним "замужем в душе".

Последнее совместное публичное появление пары состоялось в сентябре 2025 года на Открытом чемпионате США по теннису. А еще в июле Кортни трогательно поздравила музыканта с днем рождения, написав в соцсетях: "Я всегда тебя люблю".

С кем встречалась Кортни Кокс

Ян Коупленд

Одними из первых серьезных отношений Кортни Кокс был роман с музыкальным промоутером Яном Коуплендом в начале 1980-х годов. По его словам, они даже задумывались о свадьбе, однако карьера актрисы изменила их планы.

Пол Браун

В середине 1980-х Кокс встречалась с Полом Брауном. Вместе они появились на церемонии вручения премии "Эмми" в 1987 году, однако роман продлился недолго.

Майкл Китон

Одним из самых известных романов Кортни стал роман с голливудским актером Майклом Китоном. Они были вместе почти шесть лет – с 1989 по 1995 год. После разрыва Кокс признавалась, что эти отношения многому ее научили.

Кевин Костнер

В середине 1990-х в медиа ходили слухи о романе между Кортни Кокс и Кевином Костнером. Они вместе работали над фильмом "3000 миль до Грейсленда", однако ни один из них публично не подтверждал романтические отношения.

Адам Дуриц

В 1997 году актриса встречалась с фронтменом группы Counting Crows Адамом Дурицем, который до этого имел роман с ее коллегой по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон.

Дэвид Аркетт

Самым громким романом Кортни стал брак с актером Дэвидом Аркеттом, с которым она познакомилась на съемках фильма "Крик" в 1996 году.

Пара поженилась в 1999 году, а в 2004-м родилась дочь Коко. После более чем десяти лет брака они объявили о разводе в 2010 году, который официально завершился только в 2013-м.

Несмотря на разрыв, Кокс называла Аркетта своим лучшим другом и отмечала, что они сохранили теплые отношения ради дочери.

Брайан Ван Голт

После развода с мужем актриса в течение короткого времени встречалась со своим коллегой по сериалу Cougar Town Брайаном Ван Голтом. Их роман длился менее года.

Ранее OBOZ.UA писал, что продюсер Юрий Никитин рассказал, почему до сих пор официально не развелся с Ольгой Горбачевой спустя 1,5 года после разрыва и есть ли у него новые отношения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!