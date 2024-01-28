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Культовая Наоми Кэмпбелл позировала для известного глянца с жакетом украинского бренда. Фото

Анна Кравчук
Lady Oboz
2 минуты
3,4 т.
Культовая Наоми Кэмпбелл позировала для известного глянца с жакетом украинского бренда. Фото

Всемирно известная британская супермодель афроямайского и китайско-ямайского происхождения Наоми Кэмпбелл украсила мартовский выпуск британского журнала ELLE. Для известного глянца 53-летняя звезда подиумов позировала в черном пышном платье от лондонского бренда Torisheju, а в руках держала жакет украинской дизайнер Лилии Литковской.

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Об этом сообщили на странице бренда LITKOVSKA в Instagram. Так, супермодель продемонстрировала эффектный жакет под названием KIKIMORA из коллекции REBIRTH.

Наиболее впечатляющий элемент изделия – это рукав, украшенный огромной копной сена. Известно, что черный жакет был впервые представлен на неделе моды в Париже в сентябре 2023 года.

Культовая Наоми Кэмпбелл позировала для известного глянца с жакетом украинского бренда. Фото

Для самой же Кэмпбелл эта съемка стала особенно символической. Именно ELLE был одним из первых журналов, открывших миру имя модели, которая впоследствии стала одной из самых известных и успешных. Для страниц этого глянца красавица позировала, будучи 15-летней.

"Жизнь имеет способность сделать полный круг, напоминая нам, что каждый шаг, который мы делаем, в конце концов возвращает нас туда, откуда мы начали, но с более глубоким пониманием и более мудрым сердцем. Я благодарна за начало этого года с обложки мартовского номера журнала Elle. Моя первая обложка журнала была с Elle UK еще в 1985 году, когда мне было всего 15. Такое впечатление, что прошла жизнь, а мы все же здесь, все еще творим чудеса вместе!" – прокомментировала знаменитость.

Культовая Наоми Кэмпбелл позировала для известного глянца с жакетом украинского бренда. Фото

Как известно, Лилия Литковская основала свой одноименный бренд еще в 2009 году. С тех пор она достигла больших высот. В частности, в 2013-м дизайнер вошла в список Vogue Talents, как одна из самых перспективных молодых дизайнеров мира. Тогда же ее бренд дебютировал на международном рынке, проведя показ в рамках недели моды в Париже.

Как писал OBOZ.UA, австралийская актриса Марго Робби, звезда фильма "Барби" и самая горячая женщина года по версии MAXIM, вышла в свет в невероятном платье украинского бренда CULTNAKED, которое основала львовянка Мэри Фуртас. Знаменитость отказалась от привычного розового наряда в пользу лаконичного карамельного оттенка.

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