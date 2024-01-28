Культовая Наоми Кэмпбелл позировала для известного глянца с жакетом украинского бренда. Фото

Всемирно известная британская супермодель афроямайского и китайско-ямайского происхождения Наоми Кэмпбелл украсила мартовский выпуск британского журнала ELLE. Для известного глянца 53-летняя звезда подиумов позировала в черном пышном платье от лондонского бренда Torisheju, а в руках держала жакет украинской дизайнер Лилии Литковской.

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Об этом сообщили на странице бренда LITKOVSKA в Instagram. Так, супермодель продемонстрировала эффектный жакет под названием KIKIMORA из коллекции REBIRTH.

Наиболее впечатляющий элемент изделия – это рукав, украшенный огромной копной сена. Известно, что черный жакет был впервые представлен на неделе моды в Париже в сентябре 2023 года.

Для самой же Кэмпбелл эта съемка стала особенно символической. Именно ELLE был одним из первых журналов, открывших миру имя модели, которая впоследствии стала одной из самых известных и успешных. Для страниц этого глянца красавица позировала, будучи 15-летней.

"Жизнь имеет способность сделать полный круг, напоминая нам, что каждый шаг, который мы делаем, в конце концов возвращает нас туда, откуда мы начали, но с более глубоким пониманием и более мудрым сердцем. Я благодарна за начало этого года с обложки мартовского номера журнала Elle. Моя первая обложка журнала была с Elle UK еще в 1985 году, когда мне было всего 15. Такое впечатление, что прошла жизнь, а мы все же здесь, все еще творим чудеса вместе!" – прокомментировала знаменитость.

Как известно, Лилия Литковская основала свой одноименный бренд еще в 2009 году. С тех пор она достигла больших высот. В частности, в 2013-м дизайнер вошла в список Vogue Talents, как одна из самых перспективных молодых дизайнеров мира. Тогда же ее бренд дебютировал на международном рынке, проведя показ в рамках недели моды в Париже.

Как писал OBOZ.UA, австралийская актриса Марго Робби, звезда фильма "Барби" и самая горячая женщина года по версии MAXIM, вышла в свет в невероятном платье украинского бренда CULTNAKED, которое основала львовянка Мэри Фуртас. Знаменитость отказалась от привычного розового наряда в пользу лаконичного карамельного оттенка.

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