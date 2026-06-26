52-летняя Пенелопа Крус, которую признали самой сексуальной женщиной из ныне живых, произвела фурор своим молодым видом на красной дорожке

Испанская актриса Пенелопа Крус затмила всех присутствующих на мероприятии, посвященном премьере нового фильма "Соседи сверху" в Лос-Анджелесе, своим непревзойденным внешним видом, поэтому даже было сложно поверить, что ей уже исполнилось 52 года. Звезда, которую журнал Esquire признал самой сексуальной женщиной из ныне живых в 2014-ом, сияла на красной дорожке в романтичном платье с соблазнительным декольте.

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Для появления на публике Пенелопа Крус выбрала нежно-голубой наряд от французского дома моды Chanel, пишет Harper's Bazaar. Корсетный верх платья знаменитости был украшен бисером, а нежности образу добавила воздушная многослойная юбка. Рассыпанные по всему аутфиту пайетки создавали эффект капель дождя на лепестках цветов.

Изысканный образ Пенелопа Крус дополнила бриллиантовыми серьгами-люстрами и массивным кольцом. Чтобы полностью открыть лицо, актриса собрала волосы в объемный пучок, оставив свободными несколько прядей.

Помимо впечатляющего образа, звезда привлекла внимание своей молодой внешностью. На лице 52-летней Пенелопы Крус почти нет морщин, а фигура удивительно подтянута.

Свою внешность знаменитость подчеркнула нюдовым макияжем. Взгляд она сделала выразительным благодаря технике "смоки айз", в которой сочетала несколько оттенков коричневого, а на губы нанесла розовую матовую помаду.

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