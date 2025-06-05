51-летняя супермодель Кейт Мосс пришла на вечеринку без макияжа и показала свою естественную красоту. Фото

Британская супермодель Кейт Мосс посетила вечеринку по случаю 70-го дня рождения звездного парикмахера Сэма Макнайта в Лондоне во впечатляющем, однако довольно нестандартном для себя образе. 51-летняя знаменитость полностью отказалась от макияжа, вместо чего продемонстрировала свою естественную красоту без грамма косметики.

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Селебрити имела непревзойденный вид, а секрет ее сияющей и чистой кожи, как отмечает Good Housekeeping, заключается в качественном ежедневном уходе. Хотя звезда и не нанесла мейкап, точно не осталась без внимания, ведь появилась на мероприятии в эффектном наряде.

Кейт Мосс предстала перед публикой в черном платье с V-образным вырезом, которое было украшено большим количеством мерцающих стразов. Аутфит она дополнила объемными золотыми серьгами.

Решила не сильно экспериментировать модель и с прической. Знаменитость собрала волосы в стильный пучок, благодаря чему открыла свое лицо.

Кстати, в последнее время тренд на натуральность и естественную красоту становится все более распространенным среди мировых звезд. Так, например, в 2023 году американская актриса Памела Андерсон появилась на Неделе моды в Париже без макияжа. Она надела стильный черный классический костюм, который скомбинировала с белой рубашкой. Интересно, что и прическу актриса решила сделать более натуральной, поэтому выбрала легкую "растрепанную" укладку.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как выглядят королевские особы без макияжа.

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