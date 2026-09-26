Заморозки или тепло? Синоптик рассказал, каким будет начало октября в Украине

Начало октября в Украине может оказаться тёплым, солнечным и без значительных осадков. В то же время в первой половине месяца не исключены заморозки, которые вполне характерны для этого периода.

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Об этом в Facebook сообщил украинский синоптик Виталий Постригань. По его словам, до конца сентября погоду в Украине будет определять мощный антициклон, благодаря которому осадков будет мало, ветер постепенно ослабнет, а солнечных дней станет больше.

Какой будет погода до конца сентября

Сейчас Украина находится под влиянием холодного воздуха, пришедшего с севера Европы. В то же время над Исландией наблюдается активность атлантических циклонов, тогда как над западной частью Европы господствует антициклон, из-за чего тёплый воздух поступает в Испанию, Францию и Португалию.

В течение 26–30 сентября восточный антициклон будет способствовать стабилизации погоды в Украине. Ожидается постепенное ослабление ветра и увеличение количества солнечных дней, а существенных осадков синоптики не прогнозируют.

В ночные часы температура составит +5...+10 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +15...+20 градусов.

По прогнозным данным, над Евразией формируется масштабная зона высокого атмосферного давления. Её влияние будет простираться примерно на 7 тысяч километров — от Монако до озера Байкал.

Поэтому в ближайшее время не стоит ожидать возвращения обильных дождей, которые наблюдались накануне. По крайней мере в течение недели погода будет преимущественно сухой.

Что ждет Украину в начале октября

Предварительные прогнозы показывают, что первые дни октября в Украине должны быть спокойными, солнечными и теплыми. В то же время в первой половине месяца возможны заморозки, ведь по климатическим показателям они являются обычным явлением для этого времени года.

Ожидаемые погодные условия будут способствовать всходам и укоренению озимых культур, которые выращиваются для урожая следующего года. Кроме того, сухая и солнечная погода поможет подсушить еще не собранные подсолнечник, сою и кукурузу.

Напомним, в конце сентября и начале октября значительную часть Европы должна была охватить волна аномальной жары. На Пиренейском полуострове температура местами могла подняться до 35–38 градусов, а в отдельных районах — приблизиться к +40.

Как писал OBOZ.UA, в Украине установится антициклональная погода, которая принесет комфортное тепло и солнечную осеннюю погоду. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, конец сентября и начало октября обещают быть теплыми и комфортными.

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