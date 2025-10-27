46-летняя Екатерина Бужинская рассекретила свой вес и рассказала, что хочет уменьшить

Украинская певица Екатерина Бужинская честно ответила, что ее вес сейчас – неудовлетворительный. 46-летняя артистка в целом довольна своим видом, хоть и имеет определенные планы на усовершенствование собственной фигуры.

До сих пор она избегала хирургического вмешательства, однако в последнее время опыт подруг натолкнул ее на мысли об уменьшении объемов не только с помощью спорта и питания. Об этом Екатерина Бужинская рассказала в интервью Славе Демину.

"Я как раз думаю, что, может, скоро и надо уже что-то сделать. Я даже поговорила с одним пластическим хирургом, консультировалась", – поделилась исполнительница.

Она считает, что внешний вид для артиста – это очень важно. И хоть ноги и ягодицы вполне устраивают звезду, она все же имеет одно желание – уменьшить живот.

"Хотелось бы немножко меньше животик. Спортом очень трудно убрать проблемные места. Меня никто никогда толстой не называл. Сейчас я вешу 57 кг – это много. Мой вес – 55 кг. Два килограмма я бы с удовольствием сбросила", – рассказала вокалистка.

Екатерина Бужинская считает, что липосакцию нужно сочетать с правильным питанием, а вот "новомодные" способы похудения на инъекциях категорически не поддерживает. Певица предупредила, что они могут навредить здоровью женщин, если злоупотреблять препаратами.

Звезда также опровергла, что меняла форму носа, но откровенно призналась, что первые "уколы красоты" начала делать в 27 лет. В целом она часто пользуется услугами косметолога для борьбы с возрастными изменениями.

