Украинка с наибольшим размером груди рассекретила свой вес

Обладательница самого большого размера груди в Украине и модель плюс-сайз Мила Кузнецова назвала свой вес. В общей сложности эта цифра достигает почти 100 килограммов, но значительную часть весит бюст.

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Модель рассказала, что не может скрывать свои пышные формы за объемными свитерами, ведь любит самовыражаться. "Я могу одеваться так, как мне нравится", – подчеркнула Мила Кузнецова в эксклюзивном интервью OBOZ.UA на YouTube.

"Я понимаю, что я многим нравлюсь, но есть люди, которым я не нравлюсь, которых я злю. Потому что я не такая, как все. Я пишечка, я почти 100 килограммов вешу, немного меньше. И я могу одеваться так, как мне нравится. Я могу открыть декольте, надеть короткую юбку, джинсы. Я не одеваю какой-то мешок, чтобы меня не видели, чтобы быть серой мышкой. Я самовыражаюсь так, как хочу. И одеваюсь, и веду себя", – рассказала модель.

Мила Кузнецова призналась, что со школьных времен имела комплексы из-за большого бюста и в то время действительно скрывала собственные формы. Это доходило до того, что она планировала уменьшить грудь. Однако в студенческие годы модель переосмыслила все и принялась подчеркивать свою натуральную красоту.

"Были комплексы, когда я училась в школе, я уже была немного не такая, как все девушки. И я носила такие широкие свитера, все прикрывала и не воспринимала тот факт, что у меня уже грудь выросла. Я была очень, очень застенчива. Я даже не могла переодеться при девочках; чувствовала себя не такой. Меня очень часто спрашивают, хотела ли я уменьшить грудь. Вот когда я была в школе, мне хотелось быть такой, как все. Не выделяться", – вспомнила модель.

Ранее Мила Кузнецова давала еще одно эксклюзивное интервью OBOZ.UA, в котором рассказала, как реагирует на комплименты и комментарии хейтеров, чем зарабатывает на жизнь и сколько тратит. А также призналась, не страшно ли ей быть другой.

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