41-летняя оскароносная актриса вышла в люди с тростью из-за проблем со здоровьем

Оскароносная актриса Анна Паквин вышла на публику с тростью, чем удивила поклонников. Звезда призналась, что около двух лет она борется с проблемами со здоровьем.

Заболевание привело к нарушению подвижности и речи. Об этом сообщает Metro.

41-летняя Паквин появилась на премьере своего нового фильма "Немного света" в Нью-Йорке вместе с мужем, 54-летним актером Стивеном Майером. Анна призналась, что она переживает трудные времена, однако это не помешало знаменитости сиять на красной дорожке.

Актриса, одетая в черное мини-платье с пайетками, темные колготки и ботинки, сказала изданию People: "Это было непросто". Она не стала раскрывать детали о своем здоровье, но источник сообщил изданию, что звезда надеется на выздоровление.

В последний раз звезда Людей Икс была на красной дорожке осенью 2022 года. Несмотря на проблемы, Анна заявила, что испытывает благодарность за то, что продолжает работать после начала своей карьеры в фильме "Пианино", который принес ей Оскар в возрасте 11 лет.

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