Женщина из Ирака сделала 43 операции, чтобы стать похожей на куклу Барби. Вот что из этого вышло

30-летняя телеведущая и актриса из Ирака Далия Наим перенесла 43 пластические операции, чтобы стать похожей на куклу Барби. Однако усилия звезды вызвали негативную реакцию в сети.

Об этом сообщает The Mirror. Знаменитость из Багдада имеет 995 тысяч подписчиков в Instagram, где она регулярно публикует снимки своей необычной внешности. После того, как в прошлом году видео Наим стало вирусным, звезда столкнулась с массой негатива в сети.

На кадрах Далия, известная под прозвищем "Иракская Барби", позирует рядом со своим косметологом, которая говорит: "У тебя такой красивый вид, моя дорогая. Как Барби". Известно, что блогер каждый месяц проходит через поддерживающие хирургические процедуры, касающиеся ее груди и губ.

Впрочем, не всем по вкусу кукольный образ звезды. Один из комментаторов назвал девушку "зомби", а другой – "Барби дьявола". Другие пользователи были очарованы уникальной внешностью Далии. Она также снялась в ряде телевизионных шоу Ирака, получивших хорошие отзывы.

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