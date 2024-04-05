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Женщина из Ирака сделала 43 операции, чтобы стать похожей на куклу Барби. Вот что из этого вышло

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
4,3 т.
Женщина из Ирака сделала 43 операции, чтобы стать похожей на куклу Барби. Вот что из этого вышло

30-летняя телеведущая и актриса из Ирака Далия Наим перенесла 43 пластические операции, чтобы стать похожей на куклу Барби. Однако усилия звезды вызвали негативную реакцию в сети.

Об этом сообщает The Mirror. Знаменитость из Багдада имеет 995 тысяч подписчиков в Instagram, где она регулярно публикует снимки своей необычной внешности. После того, как в прошлом году видео Наим стало вирусным, звезда столкнулась с массой негатива в сети.

Женщина из Ирака сделала 43 операции, чтобы стать похожей на куклу Барби. Вот что из этого вышло
Женщина из Ирака сделала 43 операции, чтобы стать похожей на куклу Барби. Вот что из этого вышло

На кадрах Далия, известная под прозвищем "Иракская Барби", позирует рядом со своим косметологом, которая говорит: "У тебя такой красивый вид, моя дорогая. Как Барби". Известно, что блогер каждый месяц проходит через поддерживающие хирургические процедуры, касающиеся ее груди и губ.

Женщина из Ирака сделала 43 операции, чтобы стать похожей на куклу Барби. Вот что из этого вышло
Женщина из Ирака сделала 43 операции, чтобы стать похожей на куклу Барби. Вот что из этого вышло

Впрочем, не всем по вкусу кукольный образ звезды. Один из комментаторов назвал девушку "зомби", а другой – "Барби дьявола". Другие пользователи были очарованы уникальной внешностью Далии. Она также снялась в ряде телевизионных шоу Ирака, получивших хорошие отзывы.

Женщина из Ирака сделала 43 операции, чтобы стать похожей на куклу Барби. Вот что из этого вышло

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