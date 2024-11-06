32-летняя звезда 'Квартала' показала своего парня, с которым живет почти год. Фото

Украинская актриса, звезда телевизионного шоу "Квартал" Анастасия Оруджова впервые поделилась деталями личной жизни. 32-летняя артистка показала фото своего избранника, сценариста Руслана, в отношения с которым вступила, когда ей был 31 год.

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О своем романе юмористка заговорила в новом выпуске проекта "Екзамен" на YouTube-канале Маши Ефросининой. Актриса отметила, что сейчас очень комфортно себя чувствует со своим избранником, который помогает ей принимать свое тело.

"У меня есть любовь сейчас. Это мои первые серьезные отношения, поэтому мне все пока не понятно до конца, – поделилась актриса, – Я могу сказать, что эти отношения – следствие моего тяжелого выбора, потому что у нас довольно не легко все начиналось. Но, наверное, это мой единственный глобальный выбор себя, чтобы мне было хорошо. Мы живем вместе с января".

По словам Анастасии Оруджовой, у нее достаточно много комплексов относительно своей фигуры. Однако Руслан постоянно помогает звезде "Квартала" принять себя и непрестанно говорит, что любит ее такой, какая она есть.

"Есть у меня части тела, которые трогать нельзя. Например мой живот. Когда он клал на него руку, я постоянно ее убирала, потому что не любила этого, для меня это триггерный момент. А потом он начал целовать и обнимать мой живот, и говорит: "Я его люблю, если ты разрешишь, я хочу его трогать, мне приятно". Мне это дает уверенность и абсолютный комфорт", – призналась юмористка.

Анастасия Оруджова добавила, что Руслан сильно заботится о ней и поддерживает в любой ситуации. Пара научилась откровенно общаться и обсуждать разные проблемы, чтобы не нарушать личные границы друг друга.

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