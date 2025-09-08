Король плакал, а страж потерял сознание: самые драматичные моменты во время похорон Елизаветы II

Ровно три года назад, 8 сентября 2022-го, остановилось сердце королевы Великобритании Елизаветы II. Согласно выписке из Национального реестра Шотландии, Ее Высочество умерла "от старости". Уход монарха в мир иной стал болезненной новостью как для ее родных, так и общественности, поэтому проводить правительницу в последний путь пришли тысячи людей.

Похороны Елизаветы II состоялись 19 сентября. В тот день в Лондоне собрались члены королевской семьи, почетная стража, священнослужители и лидеры государств. Во время скорбной церемонии многие не могли сдержать эмоций, а папарацци зафиксировали на камеру горькие слезы родственников королевы. OBOZ.UA расскажет о самых драматичных моментах похорон Ее Высочества.

Эмоции Чарльза III

Во время прощальной церемонии в центре внимания общественности нередко оказывался Чарльз III. Тогда монарх потерял свою мать, что переживал очень болезненно. В день похорон Елизаветы II король оставил ей последнее трогательное послание. На гроб Ее Высочества был возложен венок, изготовленный только из экологически чистых материалов, на верхушке которого закрепили записку: "В любящую и преданную память. Чарльз Р".

После окончания государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве монарх не смог сдержать эмоций. Когда гроб с Елизаветой II переместили в катафалк возле Веллингтонской арки, в котором она направилась в Виндзор, Чарльз III стоял со слезами на глазах.

Королевский часовой потерял сознание

Подданные британской монархии прощались с королевой в Вестминстер-холле в течение четырех дней. В это время у гроба Ее Высочества находились стражи. В ночь на 15 сентября одному из часовых стало плохо, поэтому он потерял сознание и свалился на пол.

К нему сразу подбежали полицейские, чтобы оказать помощь. Когда произошел инцидент, прямая трансляция церемонии прощания прервалась на несколько минут.

Слезы принцессы Шарлотты

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма потеряла любящую прабабушку, когда ей было всего 7 лет. На протяжении всей церемонии прощания юная королевская особа вела себя довольно сдержанно, однако когда гроб с Елизаветой II переместили в государственный катафалк, она расплакалась. Принцесса Уэльская сразу же пыталась успокоить дочь, однако, похоже, сама едва сдерживала эмоции.

В день похорон королевы принцесса Шарлотта впервые надела траурную шляпу. На ее пальто заметили серебряную брошь в форме подковы, символизировавшую любовь покойной правительницы к лошадям.

