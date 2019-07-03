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Донбасс в обмен на санкции? В России слили подробности встречи Меркель и Путина

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G-20 в японской Осаке просили российского коллегу Владимира Путина способствовать реальным сдвигам по Минским договоренностям, а они в свою очередь готовы поэтапно отменять санкции против России.

Но Кремль взял паузу в работе по украинском направлении и ждет результата выборов в Верховную Раду, сообщает российский телеграм-канал Легетимный со ссылкой на свои источники в окружении бывшего куратора по Донбассу Владислава Суркова.

"Никаких действий и уступок в решении конфликта на Донбассе, а также в вопросе обмена пленными со стороны России до выборов в украинский парламент не будет. Хотя Меркель и Макрон просили Путина в Японии начать выполнять Минские договоренности, а они в свою очередь готовы поэтапно отменять санкции. Но он решил взять паузу и не ведет никакой работы по Украине", – написали авторы каналы.

Ангела Меркель, Эммануель Макрон и Владимир Путин

Ангела Меркель, Эммануель Макрон и Владимир Путин

По их словам, в реализации Минских соглашениях сейчас больше заинтересована украинская сторона, Германия и Франция. Украина даже готова была пойти на уступки в вопросе обмена пленными на последней встрече контактной группы в Минске.

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"У россиян сейчас задача – остудить пыл Медведчука и сместить с него акценты. В управление затишье. До выборов не может идти речи о встречи двух президентов, а большой обмен пленными и дорожная карта будут подтверждены уже на встречи в Нормандском формате после выборов в Раду. Условия ее организации украинской стороне переданы", – подытожили в Легитимном.

Скрин-шот

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Темы
Российско-украинский конфликтМинские договоренностиВойна на ДонбассеСанкции против РоссииСаммит G20 в Японии
Персоны
Ангела МеркельВладимир ПутинЭммануэль МакронВиктор МедведчукВладислав Сурков
Место
Россия
Теги
Новости Россиисанкции войнаУкраина
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