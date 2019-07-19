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Янина Соколова
Янина Соколова
Журналист Все статьи автора

Россияне, как же вы всех достали!

11.3т

Российские пропагандисты обговаривают на политическом шоу у Соловьева… керамический стан Владимира Путина. Россияне, у вас точно нет никаких проблем, раз это такая важная тема для вас.

Но мне ясно, зачем это делают. Российские пропагандисты буквально поняли пословицу, что без стакана не разобраться. Смотрите, как это работает.

Россияне, да вы в Крыму мост за 4 года построили, а в Туле люди реку переезжают вброд. Вы ах*ели? Чем ниже Россия будет вставать с колен – тем чаще вы будете видеть стакан.

Недавно мой грузинский коллега Георгий Габуния в эфире канала "Рустави-2" высказал мнение более 100 миллионов жителей СНГ. В России все так возмутились, мол, как он мог, ну как так? А вот так. Может, вы не заметили, но вы уже з*ебали всех вокруг, всех своих соседей. Вы воюете в Грузии, в Украине, в Молдове, в Карабахе, летаете над Прибалтикой, ваши войска в Таджикистане и Армении. Байконур по-вашему, это вообще исконно русский космодром, а в Беларуси из независимости остался только проспект.

Новости
Если бы Россия напала на страны Балтии...

И все вас почему-то таких добреньких не любят. И все почему-то на вас напали. А вы не думали, россияне, что когда-то все эти ваши мечты, что все на вас напали, осуществляться. Что тогда?

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Автор
Янина Соколова Янина Соколова
Темы
российская пропаганда Российская военная угроза Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Соловьев
Место
Россия
Теги
пропаганда война Новости России
Источник
Источник: Facebook Яніни Соколової
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Дудко Олег
Дудко Олег
Когда пендосы вмешиваются в чужие дела, воюют за "демократию" за тысячи километров от своих границ, это свидомитам очень нравится. Когда Россия отстаивает свои интересы, это папуасов сильно раздражает.
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Дудко Олег, отстаивай у себя,в зажопинске
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lazar galka
lazar galka
а по мне, так и не чего нас любить. боятся, да, до поноса. особенно всяким не до стреляным тварям
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Ну да а что Георгий Габуния сказал неправду.
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