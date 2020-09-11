В России заявили о способе обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

Ученые из России заявляют, якобы после применения 50 пациентам с коронавирусом ингаляций гелий-кислородной смесью, только одному из них потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.

О таких результатах лечения COVID-19 рассказал президент российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев. Его слова цитирует издание РИА Новости.

"Система апробирована на базе республиканской больницы в Коми. У нас было 50 человек. Из них все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат ИВЛ", – сказал он.

Ученый из РФ отметил, что искусственная вентиляция легких является довольно тяжелой нагрузкой на организм. Тогда как гелий-кислородная смесь, которую подогревают до 90-95 градусов, превосходит ИВЛ при лечении пневмонии, развивающейся у пациента на фоне коронавирусной инфекции.

Черешнев подчеркнул, что российские микробиологи усовершенствовали аппараты, которые ранее применяли для таких ингаляций, сделав раздельные системы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

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