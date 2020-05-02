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3 мая • обновлено в 22:38
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В России зафиксировано рекордное количество новых случаев COVID-19

37.8т
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В России за сутки зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса COVID-19 – 9623.

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Согласно данным Стопкоронавирус.рф, больше всего – традиционно в Москве – 5358.

Сообщается также, что за сутки в стране от коронавируса умерло 57 человек (с начала эпидемии – 1222), выздоровели – 1793 (за весь период – 15013 человек).

В России за сутки зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса

Украинская правда

По состоянию на 22:20 (по Киеву) в Москве общее количество жертв выросло до 729 (+34 за день), отчитался оперштаб.

Отметим, всего с начала эпидемии в стране подтверждено 124 054 больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 2 мая в Украине зафиксировано 11 411 случаев заражения. Наибольшее количество больных наблюдается в Черновицкой области – 1745, Киеве – 1494 и Ивано-Франковской области – 942.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Вывсеврети,ето грипп,пневмония,ОРЗ.
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2
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Жду новых рекордов.
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4
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Притихли кремлевские боты. Наверно перезаражались или не дали пайку.
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7
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