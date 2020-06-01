В России умер старейший иерарх РПЦ: у него подозревали коронавирус

В городе Чебоксары на 90-м году жизни скончался глава Чувашской митрополии Русской православной церкви митрополит Варнава (Кедров).

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Как сообщила пресс-служба Чебоксарско-Чувашской епархии РПЦ, Варнава был госпитализирован в реанимацию городской больницы, где у него диагностировали двустороннюю пневмонию.

Скончался митрополит Варнава cheb-eparhia.ru

По данным издания Credo.Press, у митрополита было подозрение на коронавирус.

Варнава с 19 апреля 2018 года являлся старейшим по возрасту правящим архиереем и митрополитом РПЦ. Он занимал свою кафедру с 1976 года.

Благодаря деятельности митрополита в Чебоксарах были восстановлены семь монастырей, а также духовное училище, открыто более 210 приходов.

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