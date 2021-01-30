В России назвали 'собственника' дворца Путина в Геленджике

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг, близкий к окружению президенту РФ Владимира Путина, назвал себя владельцем дворца в Геленджике.

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash. По словам "владельца" там строится элитный отель. Ротенберг сказал, что купил объект несколько лет назад.

"Сейчас это будет уже не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное", – сказал он.

По его словам, там будет построен апарт-отель, именно поэтому там большое количество комнат. Ротенберг признался, что ему нравится отельный бизнес.

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