В Москве приготовились вакцинировать против COVID-19 врачей и учителей по приказу Путина

В столице России Москве объявили о старте вакцинации против коронавируса – записаться на прививку можно будет с 4 декабря. Первыми их получат врачи, учителя и соцработники.

Как заявил мэр города Сергей Собянин, по мере поступления больших партий вакцины, в ближайшие недели этот перечень будет расширен, а работа пунктов начнется с 5 декабря. Об этом сообщает его официальный сайт.

"Президент России Владимир Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от ковида. И в первую очередь обеспечить прививками граждан из групп риска", – пояснил чиновник.

Собянин отметил, что по согласованию с правительством России и с целью "обкатки огромного механизма массовой вакцинации" в Москве открыли электронную запись на прививку. В частности, для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб.

Московский мэр заявил, что в городе создана вся технологическая и "организационная цепочка" вакцинации.

Напомним, что накануне глава РФ Владимир Путин распорядился начать массовую вакцинацию жителей страны против COVID-19 препаратом "Спутник V". Однако журналисты отметили, что медики в Москве предпочли бесплатной прививке увольнение с работы.

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