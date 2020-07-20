В Кремле рассказали, получил ли Путин вакцину от коронавируса

У Путина ответили на сообщения об использовании вакцины до испытаний.

Президент России Владимир Путин не применял экспериментальную вакцину от коронавируса (COVID-19).

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Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg о том, что у топ-менеджеров российских компаний, крупных бизнесменов и чиновников с апреля есть доступ к экспериментальной вакцине, разработанной Центром имени Гамалеи.

Представитель Кремля отметил, что президент не применял вакцину, так как она не сертифицирована, а подвергать риску главу государства не стоит.

Говоря о себе, Песков заявил, что ему прививка не нужна, так как он уже переболел коронавирусом.

В то же время пресс-секретарь подтвердил, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, чья организация участвует в разработке вакцины, опробовал препарат на себе. Он сделал прививку в середине июня как один из добровольцев.

Также вакцинировался директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург и его команда.

Как писал OBOZREVATEL, издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом эксперимента, сообщило, что в России несколько сотен человек в ходе закрытой программы получили вакцину от коронавируса еще в апреле. Среди них – топ-менеджеры, госслужащие и бизнесмены.