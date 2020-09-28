В Кремле ответили на конфликт в Карабахе, а Путин заговорил о невмешательстве

В Кремле выразили обеспокоенность обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что с первых часов возобновления военных действий министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был в контакте с коллегами из обеих стран, передает РБК.

"Вчера, к сожалению, день был омрачен чрезвычайным обострением ситуации на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха. Это, конечно же, является причиной серьезного беспокойства", – отметил Песков.

Спикер Кремля напомнил, что Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Также Песков добавил, что при необходимости Россия проведет переговоры с властями Азербайджана.

Отметим, что сегодня, 28 сентября, Путин встречался с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Глава России на встрече заявил, что его страна никогда не вмешивалась во внутренние дела соседних стран.

"Вы знаете, мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей. Да и вообще других стран. Но мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации. На такой полноценный диалог между политическими силами. Всегда поддерживаем действующую политическую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию, и также последовательно будем вести себя и в отношении Киргизии", – рассказывал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов обвинил Россию в обострении конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном.