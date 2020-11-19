У Путина в эфире произошел приступ сильного кашля. Видео
Президент России Владимир Путин не смог сдержать кашель во время совещания с чиновниками. Из-за этого российские СМИ заподозрили у него коронавирус.
Ролик они распространили в Telegram-каналах, подчеркнув, что во время "ручной настройки" федерального правительства на борьбу с COVID-19 у главы РФ сели голосовые связки (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"У некоторых регионов нет нефти и газа, падение цен на нефть на них никак не влияет. А ситуация как была острой, так и остается. Я прошу обязательно учесть этот аспект", – сказал Путин.
После этого его голос перешел на хрип, а далее он и вовсе закашлялся, извинившись за это перед участниками совещания.
"Но даже без белой термокружки президент настроил министров на совместную работу", – отметили в комментарии под кадрами.
Авторы канала, выложившие ролик, в добавок пошутили еще и над тем, что российский лидер неправильно кашлял. "Без комментариев", – подписали они фото-сравнение, имея в виду, что в условиях пандемии важно кашлять "согласно правилам".
После огласки видео журналисты стали интересоваться, не подхватил ли Путин коронавирус. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков поспешил заверить, что здоровье российского лидера "абсолютно нормальное".
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