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29 апреля • обновлено в 20:55
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Скандальный российский олигарх Малофеев заразился COVID-19

7.1т
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Российский бизнесмен Константин Малофеев, включенный в европейский и американский санкционные списки за поддержку террористов Донбасса и Крыма, заболел коронавирусом COVID-19.

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Об этом он сообщил в среду, 29 апреля, в эфире пропагандистского телеканала "Царьград", основателем которого он является. Заражение, по словам 45-летнего заместителя главы Всемирного русского народного собора, произошло неделю назад.

Константин Малофеев заболел коронавирусом

Константин Малофеев заболел коронавирусом

Коллаж

Он сказал, что чувствует себя "неплохо для больного COVID-19". Диагноз подтвердил тест, который врачи сделали Малофееву на дому.

"Могу поделиться симптомами. У меня нехарактерная симптоматика. Всё это время у меня не повышалась температура. Именно поэтому я не делал тест на коронавирус. Потому что не было ни температуры, ни одышки, ни сухого кашля. У меня не было ничего, кроме слабости. Очень болела спина верхний плечевой пояс, это связано с лёгкими. В таком состоянии я пролежал дня три, потом начал вставать и посчитал, что выздоравливаю", – заявил олигарх.

Отметим, он является одним из спонсоров Российской православной церкви. В июле 2014 года главное следственное управление МВД Украины открыло криминальное производство в отношении Малофеева по признакам совершения криминального правонарушения предусмотренного ч. 3, 5 ст. 27, ч.5 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного Кодекса Украины.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Теги
болезнь вирус инфекция Новости России
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
это баранам важно что он поддержал? или то что он заразился? обоз,ван нео х. больше писать?
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Кобзон ждёт, Задорнов, гиви мотороллер, смола кипит , пусть подтягивается
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Князь Всея Киевской Руси, как и ваши котелно-героев в численности более 11 тысяч штук
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Бог шельму метит.
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3
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
рашафашисты мрази, тот-то у тебя майдан головного мозга
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