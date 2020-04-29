Российский бизнесмен Константин Малофеев, включенный в европейский и американский санкционные списки за поддержку террористов Донбасса и Крыма, заболел коронавирусом COVID-19.

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Об этом он сообщил в среду, 29 апреля, в эфире пропагандистского телеканала "Царьград", основателем которого он является. Заражение, по словам 45-летнего заместителя главы Всемирного русского народного собора, произошло неделю назад.

Константин Малофеев заболел коронавирусом Коллаж

Он сказал, что чувствует себя "неплохо для больного COVID-19". Диагноз подтвердил тест, который врачи сделали Малофееву на дому.

"Могу поделиться симптомами. У меня нехарактерная симптоматика. Всё это время у меня не повышалась температура. Именно поэтому я не делал тест на коронавирус. Потому что не было ни температуры, ни одышки, ни сухого кашля. У меня не было ничего, кроме слабости. Очень болела спина – верхний плечевой пояс, это связано с лёгкими. В таком состоянии я пролежал дня три, потом начал вставать и посчитал, что выздоравливаю", – заявил олигарх.

Отметим, он является одним из спонсоров Российской православной церкви. В июле 2014 года главное следственное управление МВД Украины открыло криминальное производство в отношении Малофеева по признакам совершения криминального правонарушения предусмотренного ч. 3, 5 ст. 27, ч.5 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного Кодекса Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

Бывший подполковник КГБ Владимир Попов ранее заявлял, что начать войну на Донбассе главу РФ Владимира Путина заставило окружение из числа олигарха Константина Малофеева.

В марте-2020 в Подмосковье (Россия) прошла конференция так называемого Союза Добровольцев Донбасса, где присутствовали, в частности, бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, экс-главарь террористов "ДНР" Александр Бородай и Константин Малофеев.

В 2016 году он посещал временно оккупированный российско-террористическими войсками Донецк.

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