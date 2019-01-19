Российская элита устала: Путину предрекли ''дворцовый'' переворот

Россия подошла еще ближе к насильственной смене власти. Если западные санкции продолжатся, кремлевские элиты попытаются сместить Владимира Путина с поста президента РФ.

Об этом ObozTV рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. Она подчеркнула тот факт, что начиная со второй половины 2018 года внутриэлитная борьба в России крайне обострилась.

"На мой взгляд, это потому что санкции продолжают свое действие. В первую очередь они давят на ближайшее окружение президента. И оно уже мечтает, чтобы появился кто-то вместо Путина", – считает Курносова.

По её словам, если элиты договорятся между собой, то могут заменить Путина одним из потенциальных преемников. На первое место в списке наследников политик поставила Сергея Собянина, а Дмитрия Медведева – только на второе.

Владимир Путин

"Что именно они могут сделать? Ну, есть разные методы. Дворцовый переворот, или человек может заболеть, умереть, уехать в Аргентину", – перечислила Курносова возможные сценарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

Список олигархов был опубликован вместе с несекретной частью "кремлевского доклада", который Минфин составил в соответствии с требованиями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки"). При этом информация о миллиардерах – близость к Путину, источники происхождения капитала, индексы коррупции – осталась в секретной части доклада.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

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